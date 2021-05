Prezydent Duda: Polska flaga to sztandar, za który umierali ludzie

2 maja jest Dniem Flagi oraz Dniem Polonii i Polaków za Granicą. W związku z tymi świętami w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Andrzej Duda m.in. wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego rodzinie repatriantów z Ukrainy. Prezydent podkreślił, że polska flaga to "sztandar, za który umierali ludzie". W uroczystości brała udział także małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

Duda: Polska flaga ma ogromne znaczenie

– Polska flaga ma ogromne znaczenie. Trzeba pamiętać, że to nie tylko symbol; to barwy, to sztandar, za który umierali ludzie – powiedział prezydent.

Andrzej Duda zwrócił się także do obecnych w Pałacu przedstawicieli Polonii. Wskazał, że Polacy na całym świecie tworzą jedną wspólnotę.

– Dzień Polonii i Polaków za Granicą ma wymiar szczególnej łączności: z jednej strony – tęsknoty, a z drugiej strony – pamięci, a nade wszystko wielkiego związku, czegoś, co nazywam wspólnotą Polaków na całym świecie, wspólnotą myśli, mentalności i sposobu patrzenia na świat – powiedział prezydent.

Podczas wydarzenia głowa państwa wręczyła akty nadania obywatelstwa polskiego rodzinie Jacyniaków, którzy są repatriantami zza wschodniej granicy.

– Do tej pory byliście posiadaczami Karty Polaka, od dziś jesteście dumnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Kochani, witajcie w domu – powiedziała Agata Kornhauser-Duda zwracając się do członków polskiej rodziny z Ukrainy.

Prezydent wręczył także polskie flagi przedstawicielom organizacji działających na rzecz wsparcia Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Dzień Flagi

W niedzielę 2 maja już po raz 17. obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 2004 roku Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie, ustanawiając tego dnia święto naszych barw narodowych. Celem zmiany było rozszerzenie wiedzy i propagowanie informacji o polskich symbolach, w tym o biało-czerwonych barwach i polskiej fladze.

Kancelaria Sejmu przypomina, że nowela z 2009 roku zaleca umieszczanie flag na budynkach mieszkalnych i przed domami, a także przed siedzibami firm oraz w innych miejscach z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, oczywiście pod warunkiem otaczania ich czcią i szacunkiem.

