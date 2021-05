KE proponuje złagodzenie restrykcji dotyczących "nieistotnych" podróży do UE

Zamiast tego Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie podejścia, które będzie uwzględniać postęp szczepień i sytuację epidemiologiczną na świecie.

"Komisja proponuje zezwolenie na wjazd do UE - z innych niż istotne powodów - nie tylko wszystkim osobom pochodzącym z krajów o dobrej sytuacji epidemiologicznej, ale także wszystkim osobom, które otrzymały ostatnią zalecaną dawkę szczepionki zatwierdzonej w UE. Można to rozszerzyć na szczepionki, które przeszły procedurę awaryjnego dopuszczenia przez WHO" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Komisje Europejską.

Poniesienie progu zakażeń

Ponadto KE proponuje podniesienie progu liczby zakażeń, służącego do określania, czy wszystkie podróże z konkretnego kraju powinny być dozwolone.

"Jednocześnie pojawienie się niepokojących wariantów koronawirusa wymaga dalszej czujności. Dlatego jako środek zaradczy Komisja proponuje nowy mechanizm +hamulca bezpieczeństwa+, który należy koordynować na szczeblu Unii i który ograniczyłby ryzyko dostania się takich wariantów do UE. Umożliwi to państwom członkowskim szybkie i tymczasowe ograniczenie do ścisłego minimum wszystkich podróży z krajów dotkniętych katastrofą na czas potrzebny do wprowadzenia odpowiednich środków sanitarnych" - przekonuje Komisja.

Restrykcje związane z podróżowaniem zostały wprowadzone na początku pandemii, czyli w marcu ubiegłego roku. Od tego czasu obowiązują one w róznych formach, jednak nieustannie funkcjonuje większa część ograniczeń w podróżowaniu. Polski MSZ apelował, aby unikać wyjazdów, które nie są niezbędne.