KO chce przełożenia zaplanowanego na jutro posiedzenia Sejmu

Klub Koalicji Obywatelskiej domaga się przełożenia zaplanowanego na jutro posiedzenia Sejmu, podczas którego ma być głosowana ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Wniosek do marszałek Sejmu w tej sprawie złożył szef klubu Cezary Tomczyk – poinformowało na Twitterze Radio Zet.

Już wcześniej Borys Budka zaapelował o przesunięcie posiedzenia Sejmu ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE o dwa tygodnie. Zwracamy się do marszałek Sejmu, i będziemy o to wnioskować również na posiedzeniu, by przełożyć posiedzenie dotyczące ratyfikacji dochodów własnych o dwa tygodnie. Dokładnie taki czas dała Komisja Europejska, by rządy przedstawiły ostateczne wersje krajowych planów odbudowy – mówił Budka.

Dodał, że na wtorek, 4 maja, zaprasza na spotkanie wszystkie kluby i koła parlamentarne, aby "raz jeszcze, wspólnie, przy otwartych drzwiach wysłuchać stronę samorządową, organizacje społeczne, związki zawodowe i przedsiębiorców", którzy mają mówić o tym, czego jeszcze brakuje w KPO.

Sejm o KPO

We wtorek, 4 maja, na dodatkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać go do Komisji Europejskiej. KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać 58 mld euro.

Jutro na godz. 9 zaplanowano posiedzenie połączonych komisji finansów publicznych oraz spraw zagranicznych. "Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druk nr 1123) – uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Spraw Zagranicznych" – czytamy na stronie Sejmu.

