Poznań: Nie żyje 3-latka ugodzona nożem. Zatrzymano matkę

Incydent miał miejsce przed godz. 11.00 przy ul. Winklera w Poznaniu.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że informację o zdarzeniu w jednym z mieszkań na terenie Poznania policja otrzymała we wtorek przed godz. 11. – Otrzymaliśmy informację, że w jednym z mieszkań mogło dojść do ugodzenia dziecka nożem. Na miejsce zostały wysłane od razu nasze patrole i służby ratunkowe. Ratownicy zajęli się dzieckiem, natomiast policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia – powiedział Andrzej Borowiak, którego cytuje polsatnews.pl. Rzecznik wielkopolskiej policji podał, że informator powiadomił służbę, że w mieszkaniu tym doszło do awantury.

Dziewczynka w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala.

Polsat News: Dziecko nie żyje

Jak dowiedziała się reporterka Polsat News, dziecko zmarło na stole operacyjnym. Mimo starań lekarzy życia 3-letniej dziewczynki nie udało się uratować. Informację o śmierci ugodzonego nożem dziecka potwierdza też rozgłośnia RMF FM.

– Nie są znane motywy działania 26-latki. Kobieta mieszkała razem z córką oraz babcią. Do tej pory nie było żadnych zgłoszeń związanych z tą rodziną. Ani matka ani babcia nie były notowane. Najpewniej w ciągu kilku godzin kobieta zostanie przesłuchana i usłyszy zarzuty – informuje Polsat News.

Policja zatrzymała 26-letnią matkę dziewczynki. Kobieta w chwili zatrzymania przez policję była trzeźwa. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Na razie wiadomo, jakie były motywy działania matki dziewczynki.

Czytaj też:

Nie żyje policjant postrzelony przez bandytę w Raciborzu