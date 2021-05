"Charakter dość wymowny". Ziobro chciał zabrać głos, ale go nie otrzymał

Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki. Przepadła m. in. propozycja PSL, aby dodać do ustawy preambułę. Odrzucono też poprawkę ustanawiającą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli nad wydatkowaniem środków z KPO. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Blokada Ziobry

Przed głosowaniem odbyła się debata, na której głos chciał zabrać minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Bezskutecznie. Najpierw nie zgodziła się na to marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która obiecała Ziobrze, że to zrobi. Na jednym z fragmentów słychać, że Witek mówi do Ziobry: Będzie pan dopuszczony, będzie pan dopuszczony. Później podobnie postąpił Ryszard Terlecki. Ostatecznie Ziobro ani nikt inny z Solidarnej Polski nie zabrał głosu na sejmowej mównicy.

twitter

Ziobro: Nie obrażam się

Do tych sytuacji Zbigniew Ziobro odniósł się później na konferencji prasowej. – Jako minister sprawiedliwości czułem się zobowiązany, by poinformować Sejm o zagrożeniach dla suwerenności, które kryją się długoterminowo za tymi decyzjami – mówił.

Minister sprawiedliwości dodał także, że "rodzi się pytanie, czy zablokowanie wystąpienia ministra konstytucyjnego w takiej debacie nie jest bardziej wymowne niż moje nawet 15-minutowe wystąpienie i czy nie mówi więcej o sile argumentów, które mamy, a które nie wybrzmiały". – Nie obrażam się w sensie osobistym. (...) Są czasami pewne decyzje, które mają charakter dość wymowny – mówił.

Czytaj też:

Sejm poparł Fundusz Odbudowy. Ziobro: UE nic za darmo nie dajeCzytaj też:

Fundusz Odbudowy przyjęty przez Sejm. Jaki: To tworzenie nowego państwa europejskiego