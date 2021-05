Prawie 4 tys. zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Od początku epidemii chorobę zdiagnozowano u ponad 2,8 mln osób, blisko 68,5 tys. z nich zmarło.

Nowe zakażenia pochodzą z województw: śląskiego (501), mazowieckiego (462), dolnośląskiego (402), łódzkiego (371), wielkopolskiego (367), lubelskiego (298), małopolskiego (285), zachodniopomorskiego (248), kujawsko-pomorskiego (216), pomorskiego (150), podkarpackiego (111), opolskiego (104), świętokrzyskiego (104), warmińsko-mazurskiego (104), lubuskiego (71) i z podlaskiego (64).

Resort przekazał, że w 38 informacjach o przypadkach zakażeń nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Na COVID-19 zmarły 82 osoby, a z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami 267 osób. Razem to 349 zgonów

Od czasu wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, czyli od 4 marca 2020 r., zdiagnozowano tę chorobę u 2 811 951 osób, z których 68 482 zmarły.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 20 410 chorych z COVID-19, a 2469 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 39 763 łóżka i 4227 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 139 274 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 540 684 zakażonych.

Ponad 11 mln 995 tys. szczepień w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 11 mln 995 tys. szczepień przeciw COVID-19. Ponad 7 mln zastrzyków dostały kobiety, a 4,9 mln mężczyźni.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 3 mln 115 tys.

2,6 mln iniekcji wykonano u seniorów powyżej 75. roku życia, zaś 1,8 mln u osób w wieku od 71 do 75 lat. W 3,1 mln przypadków zastrzyk wykonano u osób w przedziale 61-70 lat. 1,8 mln szczepień otrzymały osoby w wieku od 51 do 60 lat, zaś 1,4 mln od 41 do 50 lat. Ok. 798 tys. zastrzyków wykonano u osób w wieku 31-40 lat.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 11 994 dawki. Zgłoszono 6996 niepożądanych odczynów poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.