Cessak: W Polsce trwają badania dzieci pod kątem szczepień

W rozmowie z Polsat News, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zdradził, że badania kliniczne dzieci poniżej 12 roku życia pod kątem szczepień trwają m.in. w Polsce.

– Rozpoczęto badania kliniczne w czterech krajach. Weźmie w nich udział ok 4,5 tys. dzieci z całego świata: USA, Finlandii, Hiszpanii i Polski – tłumaczył Cessak.

– Polska zatwierdziła badania kliniczne, które kierowane będzie do dzieci poniżej 12 roku życia. Czekamy na wyniki badań. One będą we wrześniu, wiec jeżeli będzie pozytywna rekomendacja EMA, jeszcze we wrześniu te młodsze dzieci poniżej 12 roku życia mogą się szczepić z nowym rokiem szkolnym – dodał ekspert.

Nowe dane o szczepieniach

Tymczasem – jak podano na rządowej stronie – w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 są 3 184 152 osoby. Wykonano w sumie 12 225 861 zastrzyków. Pierwszą dawkę otrzymało 9 186 041 osób, a dzienna liczba szczepień wyniosła 220 325.

Od początku szczepień w Polsce, czyli od 27 grudnia ub.r., zutylizowano 11 994 dawki. W tym samym czasie zanotowano 6996 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

Do Polski dostarczono w sumie 15 381 800 szczepionek, z czego 13 556 520 trafiło do punktów szczepień.

Prawie 4 tys. nowych zakażeń

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 3896 osób. Zmarło 349 chorych z COVID-19 – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii chorobę zdiagnozowano u ponad 2,8 mln osób, blisko 68,5 tys. z nich zmarło.

Nowe zakażenia pochodzą z województw: śląskiego (501), mazowieckiego (462), dolnośląskiego (402), łódzkiego (371), wielkopolskiego (367), lubelskiego (298), małopolskiego (285), zachodniopomorskiego (248), kujawsko-pomorskiego (216), pomorskiego (150), podkarpackiego (111), opolskiego (104), świętokrzyskiego (104), warmińsko-mazurskiego (104), lubuskiego (71) i z podlaskiego (64).

Resort przekazał, że w 38 informacjach o przypadkach zakażeń nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Na COVID-19 zmarły 82 osoby, a z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami 267 osób. Razem to 349 zgonów