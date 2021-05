Zwolennik aborcji i LGBT we władzach partii KORWiN. Konflikt w Konfederacji?

O sprawie informuje Konrad Smuniewski, który kandydował do Sejmu z list Konfederacji. Działacz Ruchu Narodowego przekonuje, że w ostatnich latach środowiska skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego poszły w stronę lewicy obyczajowej. Ma się to tyczyć w szczególności młodzieżówki Młodzi Dla Wolności.

"Walczą z »zamordyzmem«, popierają związki partnerskie, homo-małżeństwa, czy nawet adopcje dzieci przez homoseksualistów. Bardzo wiele osób też popiera postulaty aborcyjne" – pisze Smuniewski na Facebooku, dołączając do swojego postu print screeny działaczy młodzieżówki popierających postulaty LGBT czy Strajku Kobiet.

"Jeśli taka osoba nie zostanie wyrzucona..."

W kolejnym wpisie działacz Ruchu Narodowego dodaje, że podobne poglądy mają również członkowie władz partii KORWiN.

"Niektórzy stosują wyparcie, inni popierają taki stan rzeczy i już lecą do koryta, bo ich koledzy weszli do Sejmu. Wiele komentarzy pod ostatnim wpisem pokazało, że znaczna część aktywu porzuciła idee na korzyść poparcia - cieszę się, że szybko się ujawnili. Teraz po stronie partii JKM piłeczka, co zrobią z bezideowymi karierowiczami" – czytamy we wpisie na Facebooku.

Smuniewski przywołał wpis Roberta Bociana, członka Rady Krajowej Partii KORWiN, z którego wynika, że polityk partii Korwin-Mikkego popiera legalizację tzw. małżeństw par jednopłciowych oraz wprowadzenie adopcji dla osób homoseksualnych.

"Jeśli taka osoba nie zostanie wyrzucona z "ko-liberalnej" partii ze skutkiem natychmiastowym, to będzie to świadczyło tylko, że Partia KORWIN z konserwatyzmem nie ma nic wspólnego" – podkreśla Smuniewski.

