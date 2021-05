Sondaż: Zjednoczona Prawica wygrywa wybory. Hołownia ucieka Budce

Rządząca koalicja wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych partii politycznych w Polsce umocniła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Trzecie miejsce wciąż zajmuje Koalicja Obywatelska.

Zjednoczona Prawica wciąż na czele

Na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 27,9 proc. badanych. To o 0,8 punktu procentowego więcej niż w poprzednim, kwietniowym badaniu. Na partię Szymona Hołowni chce oddać swój głos 23,6 proc. respondentów. To mniej o 0,2 pkt. proc. niż w kwietnia. Z kolei chęć głosowania na Koalicję Obywatelską deklaruje 17,2 proc. ankietowanych (mniej o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego badania).

Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko dwie partie. To Lewica i Konfederacja, które zdobyłyby odpowiednio 7,2 proc. i 7,7 proc. głosów.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się z kolei Kukiz'15 z poparciem rzędu 1,6 proc. oraz PSL, na które chciałoby głosować tylko 1,5 proc. respondentów.

Prawie 13 proc. badanych (dokładnie 12,8 proc.) nie wie, na kogo oddałoby swój głos w najbliższych wyborach.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 68 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przed głosowaniem w sprawie ratyfikacji Fundusz Odbudowy. Zamieszanie wokół poparcia dla FO, zdaniem wielu komentatorów, może spowodować spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Posłowie tej formacji wstrzymali się od głosu podczas decydowania o ratyfikacji FO.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 30.04-3.05.2021, na ogólnopolskiej próbie 1127 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

