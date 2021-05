Wystartowała rejestracja na "Szkołę z Gigantami"

„Szkoła z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych webinarów z programowania i matematyki na kanale YouTube dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia, z podziałem na dwie grupy wiekowe: 7-11 oraz 12 -19 lat, prowadzone są przez najlepszych trenerów - programistów. Celem akcji jest inspirowanie dzieci do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu w aktywną kreację.

Dla młodszej grupy wiekowej przygotowano cztery spotkania tematyczne w środowisku Scratch z zakresu różnych typów rozgrywek: klasycznej rywalizacji, tower defence, tanks oraz battle royal. Udział w webinarach to wyjątkowa szansa na bardzo efektywną naukę programowania bez wychodzenia z domu. Dzięki nowatorskim zajęciom i sprawdzonym metodom, uczniowie w bardzo szybki sposób poznają kluczowe zagadnienia związane z programowaniem, takie jak: pętle, klonowanie, komunikaty, instrukcje warunkowe i inne. Ponadto zaprezentowane zostaną procesy pracy nad designem gier i aplikacji na różnych stadiach zaawansowania. Jest to niepowtarzalna możliwość poznania programowania w praktycznym podejściu i w krótkim czasie.

Zajęcia dla starszej grupy są przyjaznym wprowadzeniem w świat języka znaczników HTML, wykorzystania stylów CSS oraz języka JavaScript. W trakcie zajęć uczestnicy stworzą w środowisku Glitch tematyczne strony internetowe oparte

o ulubione gry komputerowe i dowiedzą się jak je opublikować w sieci.

Dodatkowe zajęcia z matematyki

„SZKOŁA Z GIGANTAMI to nie tylko zajęcia z programowania. Zeszłoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty z matematyki na średnim poziomie 46% pokazały, że istnieje duży problem w tym zakresie. Postanowiliśmy więc poszerzyć naszą akcję o dodatkowe zajęcia, właśnie z matematyki. MATEMATYCZNI GIGANCI – to dwa tematyczne webinary dla ósmoklasistów

i przyszłorocznych maturzystów, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na podstawie testów próbnych, przygotowanych specjalnie dla nas przez egzaminatorów CKE. Testy i ich rozwiązania omawiane będą przez wykwalifikowanego nauczyciela matematyki ze szkoły Giganci Edukacji – naszej nowej marki, dedykowanej uczniom, którzy chcą przygotować się do egzaminów ósmoklasisty i maturzysty z przedmiotów ścisłych” – Dawid Leśniakiewicz - członek zarządu Giganci Programowania.

„Szkoła z Gigantami” to także platforma integracyjna dla dzieci i młodzieży, która działa w trakcie trwania akcji. Uczestnicy mogą nawiązywać nowe relacje, wymieniać się doświadczeniami, wspólnie programować czy po prostu zaprzyjaźnić się na specjalnie dedykowanej grupie na platformie Discord.

„Obecnie nawiązywanie osobistych relacji jest utrudnione, więc chcielibyśmy, aby uczestnicy Szkoły z Gigantami mieli szansę na poznawanie nowych kolegów dzięki pasji do kodowania. Jak wiemy, to właśnie dzięki wspólnemu hobby takie przyjaźnie mogą trwać całe życie. Wierzymy, że wiele takich znajomości przetrwa próbę lockdownu” – Adrian Czechowski - trener Giganci Programowania.

Usamodzielnianiu się przez naukę

Zdecydowana większość szkół w Polsce zainteresowana jest poszerzaniem kompetencji technologicznych wśród swojej kadry oraz uczniów, dlatego z roku na rok widzimy wzrost liczby uczestników akcji „Szkoła z Gigantami” oraz „Koduj z Gigantami”. W ramach konkursu rankingowego szkoły i nauczyciele mogą wygrać wartościowe nagrody i wziąć udział w organizowanych przez Gigantów Programowania oraz Microsoft webinarach z narzędzi online.

Organizatorem warsztatów „Szkoła z Gigantami” jest szkoła „Giganci Programowania” - miejsce, w którym już od najmłodszych lat wprowadzamy uczniów w świat programowania nowych technologii. W trakcie nauki programowania rozwijamy

w dzieciach i młodzieży logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów

i pobudzamy kreatywność. Już od 6 lat prowadzimy kursy i warsztaty w całej Polsce

i za granicą.

Partnerem społecznym "Szkoły z Gigantami" są HAKERSI - ogólnopolska społeczność tworzona przez Fundację Sarigato, która wspiera potrzebujące dzieciaki w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie dostępne na stronie: www.szkolazgigantami.pl

Kontakt dla mediów:

Karolina Kupisz

Head of Communications

Giganci Programowania

Tel.: 735246373

Mail: kkupisz@giganciprogramowania.edu.pl