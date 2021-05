"Czarzasty dowalił nam z dziką przyjemnością". Onet: KO idzie na zimną wojnę z Lewicą

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ratyfikacji głosowali m.in. posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz politycy Konfederacji. Ostatecznie FO udało się przegłosować rządzący dzięki pomocy posłów Lewicy, PSL i Polski 2050. Platforma Obywatelska wstrzymała się o głosu.

Wojna z Lewicą?

Od tamtej pory Lewica znajduję się w ogniu krytyki. Partię Czarzastego atakują politycy PO oraz sprzyjające jej środowiska. Jak ustalił portal Onet.pl, Platforma idzie na "zimną wojnę" z Lewicą.

Politycy PO zarzucają Lewicy, że ta rozbiła jedność opozycji i umożliwiła Kaczyńskiemu rozegranie całej sprawy po swojej myśli.

"KO próbuje też Lewicy przykleić łatkę zdrajców samorządów" – czytamy na Onecie.

Portal donosi, że Lewica zamówiła ponoć "bardzo pogłębiony sondaż", który dotyczył elektoratu i możliwości zdobycia nowych wyborców. Z badań ma wynikać, że ugrupowanie jest kojarzone tylko i wyłącznie ze sprawami światopoglądowymi, co blokuje im dalszy wzrost.

Ugrupowanie też obawia się, że na czele PO stanie ktoś o lewicowych poglądach, co oznaczałoby, że dla sojuszu SLD, Razem i Wiosny mogłoby zabraknąć miejsca w Sejmie.

"Czarzasty nam dowali"

Lewica oficjalnie zapewnia, że do żadnego sojuszu z PiS nie dojdzie, jednak, jak donosi Onet, jednocześnie dają do zrozumienia, że w przyszłości może dochodzić do wspólnego głosowania niektórych projektów.

– Czarzasty to zrobił zapewne z dziką przyjemnością (...) Dowalił nam, pokazał, że jego partia może coś zrobić sama, udowodnić sprawczość – ocenia jeden z polityków PO. Inny działacz z kierownictwa partii dopytywany czy szykują się "ciche dni" między dwoma ugrupowaniami odpowiada: "to mało powiedziane".

W samej PO ma panować ponura atmosfera. Decyzja Budki o wstrzymaniu się od głosowania ws. FO miał krytykować m.in. Radosław Sikorski. Ale podobne zdanie do byłego szefa MSZ ma wielu polityków Platformy.

Czytaj też:

Budka uderza w Lewicę: Tak im się spieszyło, żeby zagłosować razem z PiSCzytaj też:

"Co ten człowiek ma w głowie?". Czarzasty odpowiada Sikorskiemu i Giertychowi