Prezydent powołał nową radę

Działania Rady obejmą politykę społeczną wobec seniorów i osób z niepełnosprawnością – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Duże spektrum wyzwań

W inauguracyjnym przemówieniu Andrzej Duda podkreślił, że nowo powołanym ciałem stoi ogromnie wiele oczekiwań i wyzwań, które stawia współczesny świat, ale także ambicja narodu polskiego. Prezydent ocenił, że rezultatem dynamicznego rozwoju Polski jest między innymi zmiana mentalności Polaków w zakresie wrażliwości społecznej.

– Te zmiany następują, one są wyraźne. Zwróćmy uwagę, chociażby na to, że coraz więcej ludzi jest nie tylko zainteresowanych, ale przede wszystkim działa w ramach wolontariatu. Jeszcze nie tak dawno w tak ogromnym stopniu tego nie obserwowaliśmy, jak dzieje się to dzisiaj i to nie jest tylko młodzież, to są też osoby dorosłe – wskazał prezydent.

Prace nad emeryturą stażową

Andrzej Duda wskazał, że Radę czeka debata i propozycja tzw. emerytury stażowej. – Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na temat z panią prezes [ZUS] i to na pewno jest temat, który muszę podjąć. Nie mam żadnej wątpliwości – zaznaczył. – Zobowiązałem się do tego i muszę go podjąć teraz, w drugiej kadencji. Chciałbym, żebyśmy zrealizowali to jak najlepiej, jak najrozsądniej – stwierdził prezydent.

Jak dodał, emerytura stażowa musi z jednej strony zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej pomieścić się w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. – Nie będę ukrywał, że my już nad tym od jakiegoś czasu tutaj pracujemy z panią prezes. Wypracowanie tego rozwiązania będzie – mam nadzieję – dziełem tej właśnie kadencji – podkreślił Andrzej Duda.

