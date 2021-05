Ida Nowakowska pożegnała się z widzami

Podczas najnowszego odcinka "Pytania na śniadanie" Ida Nowakowska ogłosiła, że robi sobie przerwę od obowiązków zawodowych. Teraz chce skupić się na przygotowaniach do porodu, który zbliża się wielkimi krokami.

Na wizji pożegnał się m.in. Tomasz Wolny, z którym to dziennikarka współprowadzi poranny program. "Z przekąsem dopytywał, kiedy w najbliższym czasie znów się zobaczą. Nowakowska zbywała jego żarty śmiechem i z szerokim uśmiechem na twarzy pożegnała się z widzami" – opisuje serwis pomponik.pl.

Nowakowska: Mam szczęście, że w TVP ciąża i dzieci są radością

Od kiedy Ida Nowakowska ogłosiła, że będzie mamę, wielokrotni dzieliła się ze swoimi fanami radością z tego faktu.

"Wszyscy w TVP troszczą się o mnie. Takie zaopiekowanie jest dla nas, przyszłych mamuś, bardzo ważne. Chyba najważniejsze. To jest cudowne, że trafiłam do klanu mam, a wszystkie dziewczyny przekazują mi swoje doświadczenia i porady" – mówi prezenterka w wywiadzie udzielonym jakiś czas temu tabloidowi "Fakt".

Nowakowska wskazywała: "Mam szczęście, że w TVP ciąża i dzieci są radością. To jest taka cudowna, inspirująca rodzina. Wszystko zależy tylko od mojego samopoczucia. Myślę, że mam szczęście być wśród ludzi, dla których nowe życie jest wielką radością".

Nowakowska powiedziała "Faktowi", że w jej opini wzorem ojca są koledzy z "Pytania na Śniadanie" – Tomasz Wolny oraz Łukasz Nowicki. "Potrafią wspaniale połączyć pracę zawodową i pasjonujące życie rodzinne. To dla mnie i mojego męża Jacka ogromna inspiracja. (...) "PnŚ" to jedna wielka rodzinka, ta w studio i przed telewizorami, a niebawem dołączy do niej nasz dzidziuś, z czego się ogromnie z mężem cieszymy" – zapewniała gwiazda.

