Platforma Obywatelska traci poparcie

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – takie pytanie na zlecenie portalu wPolityce.pl postawiła respondentom pracownia SW Research. Jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych formacji? Wygląda na to, że największe powody do zmartwień ma obecnie Koalicja Obywatelska. Poparcie dla obozu rządzącego i drugiej w sondażach Polski 2050 utrzymuje się na stabilnym poziomie.

PiS lekko w górę

Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34 proc. badanych. Oznacza wzrost o 2 punkty proc. w porównaniu z poprzednią falą badań tej sondażowni. Na drugim miejscu plasuje się Polska 2050 Szymona Hołowni, która uzyskała 23 proc. wskazań (-1 pkt proc.). Na najniższym stopniu podium znalazła się Koalicja Obywatelska, która cieszy się poparciem 16 proc. respondentów; w porównaniu z poprzednią falą oznacza to spadek o 4 punkty.

Poparcie dla Lewicy bez zmian – 10 proc. Dalej jest Konfederacja, na którą wskazało 10 proc. respondentów (+2 pkt proc.). Kukiz‘15 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe bez zmian – odpowiednio 3 proc. i 2 proc. wskazań.

Deklarowana frekwencja wyniosła 69 proc. – wzrost o 2 punkty.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1070 osób w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2021 roku.

Czytaj też:

Platforma traci w sondażach. Zandberg wbija szpilę POCzytaj też:

Sondaż: PiS liderem, ale traci większość. Hołownia wprowadza do Sejmu ponad 100 posłów