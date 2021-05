Były wiceminister kultury dyrektorem w KGHM

"Zatrudnienie Pawła Lewandowskiego w KGHM zostało potwierdzone przez firmę w materiałach promujących konkurs KGHM Miedź Jam, który rozpocznie się 17 maja. Lewandowski będzie tam jednym z prelegentów" – opisuje serwis wirtualnemedia.pl.

W zapowiedzi wskazano, że Lewandowski jako dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź odpowiada za nadzór nad obszarem strategii i sprawami regulacyjnymi. Jednocześnie podkreślono, że wcześniej jako wiceminister kultury był odpowiedzialny m.in. za sektor gier wideo oraz zasiadał w rządowym komitecie ds. cyfryzacji Rady Ministrów.

"Gazeta Wyborcza" skierowała zapytanie do biura prasowego KGHM od kiedy Lewandowski jest dyrektorem. Odpowiedzi nie udzielono.

Współpracownik wicepremiera Glińskiego

Paweł Lewandowski w latach 2015–2016 był doradcą wicepremiera Piotra Glińskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W roku 2017 został powołany na stanowisko podsekretarzam stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z funkcji ddszedł w październiku ub.r., po rekonstrukcji rządu, gdy do ministerstwa włączono resort sportu.

– Jestem wdzięczny za szansę, którą dał mi wicepremier Piotr Gliński. Bardzo dziękuję kadrze profesjonalnych pracowników ministerstwa, bez których żaden pomysł i żadne działanie nie mogłoby się udać. Dziękuję również za życzliwość i zaufanie zaplecza politycznego rządu Zjednoczonej Prawicy i partii Prawo i Sprawiedliwość oraz za możliwość realizacji ważnych i potrzebnych projektów – mówił Lewandowski odchodząc z resortu.

Wirtualnemedia.pl przypominają, że jako wiceminister Paweł Lewandowski zajmował się m. in. projektem dekoncentracji mediów.

KGHM Polska Miedź to spółka strategiczna, jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500–550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011 r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (ok. 4 ton w 2018 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów a także metale ziem rzadkich. KGHM wydobywa także sól kamienną.

