Premier przed szczytem w Porto: Zaprezentujemy nasze osiągnięcia

Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w Szczycie Społecznym oraz nieformalnej Radzie Europejskiej w Porto. Wydarzenia te zaplanowane są na dwa dni. Tematy rozmów będą dotyczyć m.in. wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, a także walki z pandemią COVID-19. Drugiego dnia przywódcy UE wezmą udział w wideokonferencji z premierem Indii Narendrą Modim. Jego rezultatem ma być przyjęcie oświadczenia UE-IN.

"Chcemy się tym pochwalić"

Przed wylotem na szczyt szef polskiego rządu mówił o stanowiskach które w konkretnych sprawach zamierza przedstawić. – Jadę na Szczyt Społeczny do Portugalii również po to, aby zaprezentować nasz model społeczny, który w ostatnich kilku latach doprowadził do zasadniczej zmiany, w kierunku większej sprawiedliwości społecznej – poinformował Mateusz Morawiecki.

– Bieda, wykluczenie, ubóstwo, czy bezrobocie to są zmory III RP. My podjęliśmy próbę walkę z tymi strasznymi plagami, które niszczą tkankę społeczną, atakują społeczeństwo od środka, ponieważ redukują solidarność, eliminują sprawiedliwość albo przynajmniej ograniczają te sprawiedliwość. Dlatego w Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie – dodał.

Premier mówił o polityce, która promuje podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina. – Nasza polityka dowodzi, że zmieniliśmy zasadniczo podejście do rodzin i chcemy się tym pochwalić, pokazać jak szybko poprawiliśmy los rodzin mniej zamożnych i zwiększyliśmy możliwości podejmowania pracy, dzięki czemu mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej – podkreślał.

twittertwitter

"Musimy poradzić sobie z tym globalnie"

Z informacji przekazanych przez premiera Morawieckiego wynika, że w Porto zamierza on poruszyć także kwestię dotyczącą szczepionek przeciwko COVID-19.

– Na pewno głośno powiem o pewnej zmianie, która jest potrzebna i o której mówiłem już kilka miesięcy temu: o swobobnym dopuszczeniu do patentow wszytkich tych, którzy mają technologiczne możliwości do produkowania szczepionek – poinformował. – COVID-19 to fatalna choroba, która doprowadziła do zgonów wielu milionów ludzi na całym świecie, ale także grozi długotrwałą zapaścią gospodarczą. Jeżeli ma wymiar globalny to musimy sobie z tym poradzić globalnie – podkreślił premier i dodał: "Także dla biedniejszych krajów południa naszego globu należy dostarczyć szczepionki. Nie chcemy dopuścić do czwartej fali, albo sprawić żeby była jak najmniejsza. Jeżeli gdzieś jej echa będą na świecie to nie chcemy żeby dotarła do nas. Dlatego będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie, żeby przekonać te najbogatsze państwa, żeby udostępniły patenty i żeby produkcja szczepionek mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony".

Czytaj też:

KE zdezorientowana propozycją Bidena. Chodzi o uwolnienie patentów na szczepionkiCzytaj też:

Von der Leyen apeluje do krajów produkujących szczepionki