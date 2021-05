Burza w łódzkim SLD. Czworo radnych zakłada nowy klub

"Po dealu z PiS z lewicy odchodzi czwórka radnych - Maciej Rakowski, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Sylwester Pawlowski, Władysław Skwarka. Rozpada się klub radnych Lewicy w Łodzi" – podał na Twitterze Przemek Staciwa.

Nowy klub w łódzkiej Radzie Miasta

Jak relacjonuje "Gazeta Wyborcza", w ten sposób klub SLD przestaje istnieć, a koalicja między KO a lewicą – formalnie – rozpada się".

Z relacji medialnych wynika, że czwórka radnych odeszła z Lewicy w konsekwencji porozumienia jakie posłowie ugrupowania zawarli z PiS w sprawie głosowania nad Funduszem Odbudowy.

Tworzymy nowy klub w łódzkiej Radzie Miejskiej, gdyż uznaliśmy, że w dotychczasowej formule organizacyjnej nie możemy realizować naszych lewicowych wartości" – pisze czwórka radnych w deklaracji założycielskiej klubu radnych Łódzka Lewica (cytowanej przez „GW”).

Wszyscy uważaliśmy, że należało poprzeć Europejski Fundusz Odbudowy, jednak nie siadać do stołu i rozmów z PiS i dogadywać się w sprawie Krajowego Planu Odbudowy – tłumaczą politycy Nowej Lewicy.

Głosowanie ws. Funduszu Odbudowy

We wtorek odbyło się głosowanie nad ustawą ratyfikującą zwiększenie zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich UE jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ratyfikacji głosowali m.in. posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz politycy Konfederacji. Ostatecznie FO udało się przegłosować rządzący dzięki pomocy posłów Lewicy, PSL i Polski 2050. Platforma Obywatelska wstrzymała się o głosu.

W reakcji na poparcie przez Lewicę projektu rządowego, na ugrupowanie spadła fala krytyki.