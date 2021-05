Ruszył największy punkt szczepień powszechnych w Małopolsce

Punkt przy ul. Lema będzie czynny przez siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.

2 tys. zaszczepionych osób dziennie

– Ten punkt ma największe możliwości organizacyjne. Może tu być szczepionych 2 tys. osób dziennie, ale gdyby była taka potrzeba, i byłoby to skorelowane z dostawami szczepionek, to może być tu szczepionych dwa razy więcej osób – powiedział na konferencji prasowej w piątek Łukasz Bartkowicz, dyrektor Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, które jest operatorem punktów szczepień powszechnych w Krakowie.

W pierwszym dniu szczepień w Tauron Arenie jest czynnych 10 stanowisk, gdzie podanych ma być 580 dawek Moderny i AstryZeneki. Terminy szczepień zajęte są tu do 11 maja, po 11 maja wolne pozostają preparaty AstryZeneki. Dostawy szczepionek są zapewnione do końca maja, ale – jak podkreślił dyrektor Miejskiego Centrum – zamówienia są też na bieżąco składane w systemie cotygodniowym.

– Od dawna oczekiwano, by ten punkt ruszył. Była to lokalizacja, na której nam zależało. Prowadzono dialog z Agencją Rezerw Strategicznych. Możliwości są tu ogromne (…). Mam nadzieję, że Kraków dalej będzie liderem, po Warszawie, jeśli chodzi o zaszczepienia. Decyzja o zaszczepieniu się jest racjonalna – każdy kto ją podejmuje troszczy się o siebie i o bliskich – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Stanowiska do szczepień znajdują się we foyer hali. Zapisani proszeni są o to, aby we wskazanym dniu przychodzić maksymalnie 10-20 minut przed wyznaczoną godziną szczepienia, po wcześniejszej rejestracji. Przed wykonaniem szczepienia konieczne jest wypełnienie kwestionariusza, który można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19. Organizatorzy proszą o zgłaszanie się do punktu z wypełnioną ankietą. Istnieje też możliwość wypełnienia jej na miejscu.

Według danych resortu zdrowia, minionej doby w Małopolsce zanotowano 382 nowe przypadki COVID-19, zmarło 27 osób, na kwarantannie przebywa prawie 12 tys.