"Straszy Żydami". Piaseczny atakuje prezydenta Dudę

Andrzej Piaseczny po raz kolejny zdecydował się podzielić swoimi poglądami politycznymi. Niegdyś popularny piosenkarz oraz aktor z serialu "Złotopolscy", obecnie jest głównie znany z występów w Telewizji Polskiej w takich programach jak "The Voice of Poland" oraz "Bitwa na głosy".

W rozmowie z Onetem Piaseczny stwierdził, że unika tematów politycznych, ale obecna sytuacja w Polsce powoduje, że nie może dłużej milczeć.

– W pewnym momencie pomyślałem, że wyłączanie telewizora na kanałach informacyjnych już nie pomaga, niestety – mówi.

"Straszenie gejami"

Celebryta stwierdził, że jego zdaniem Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie ponieważ "straszył gejami i Żydami".

– Polityka ingeruje, wchodzi powoli do naszego łóżka. Kiedy wygrywa się wybory na prezydenta, strasząc gejami, Niemcami i Żydami, to trzeba wstać i powiedzieć: nie zgadzam się z tym – mówił Piaseczny.

Piosenkarz zapewnił, że chodzi na wszystkie wybory. Chociaż jego faworyci nie wygrywają, to oczekuje od władz państwa szacunku dla wszystkich obywateli. – Kiedy zdobywa się władzę, to trzeba szanować całą resztę. Niestety to się nie dzieje – mówił.

Jeb*ć biedę, PiS i Konfederację

Kilka miesięcy temu było głośno o nagraniu z urodzin Piasecznego. Spotkanie odbyło się nad morzem w mieszkaniu lidera Behemoth Adama Darskiego. To właśnie Darski nagrywał całe zdarzenie, a na filmie opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych widać, jak celebryci wznoszą toasty.

Podczas jednego z nich Piaseczny zaczął wyklinać Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. – Je*ać biedę – krzyknął piosenkarz, by po chwili dodać: "Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam co tego...".

