Ordo Iuris otwiera uczelnię. Dlaczego to ważne? Rozmowa Zych-Lisicki

Collegium Intermarium to nowy projekt, który – jak opisują twórcy uczelni – powstał jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. Na uczelni studiować będzie można prawo, a także szereg kierunków na studiach podyplomowych.

Na kanale Collegium Intermarium w serwisie Youtube pojawiła się rozmowa rektora uczelni – Tymoteusza Zycha z red. nacz. tygodnika "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim o wolności słowa.

Lisicki: Na uczelniach rozum znika, zostają emocje

Na początku rozmowa dotyczyła wolności słowa w internecie. – W gruncie rzeczy rynek internetowy został zmonopolizowany przez największych, a ci, kiedy już mają pozycję monopolisty to nie dopuszczają do głosu tych wszystkich, których opinie uważają za sprzeczne z ich poglądem na świat – komentował Lisicki.

– To jest zjawisko szersze w ogóle dla kultury zachodniej, nowe i na pewno fatalne w skutkach – dodał red. nacz. „Do Reczy”.

– Pamiętam z lat 80. i 90. XX wieku, że wydawało się, że podstawową przewagą Zachodu nad światem komunistycznym, nad światem zamordystycznym, było przekonanie, że na zachodzie panuje pełna wolność słowa (…) to było coś do definiuje Zachód – tłumaczył – tłumaczył publicysta.

– Że to miejsce gdzie niezależnie od poglądów, od tego czy się ze sobą zgadzamy czy nie, można swobodnie wyrażać opinie, chociażby odbiegały do tego co można nazwać powszechnym poglądem – dodał Lisicki, ubolewając nad brakiem wolności słowa we współczesnej Europie zachodniej.

– W XXI wieku na większości uniwersytet zachodnich rozum znika, zostaje wygoniony przez emocje – stwierdził dalej dziennikarz.