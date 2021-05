Rusza nabór wniosków w ramach programu Mieszkanie Plus w trzech miastach

10 maja ruszy rekrutacja na mieszkania przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim. Tam łącznie będzie dostępnych 138 lokali. Z kolei wnioski o najem lokalów w Dębicy przy ul. Ratuszowej będzie można składać od wtorku, 11 maja. W puli jest 201 mieszkań.

12 maja ruszy nabór na mieszkania w Radomiu, tam łącznie będą 124 mieszkania, w ramach wspólnej inwestycji spółki PFR Nieruchomości i radomskiego samorządu.

Dwuetapowy nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu Mieszkanie Plus odbywa się dwuetapowo. Pierwszy to zebranie wniosków, które od 11 maja będzie można wypełnić na stronie internetowej. Samorząd przygotuje listę aplikujących uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

Najwięcej punktów mogą zdobyć ci, którzy nie są właścicielami mieszkania czy domu jednorodzinnego oraz obecni lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy zdecydują się je zwolnić. Dodatkowe punkty otrzymają rodziny z dziećmi i osoby odprowadzające podatek dochodowy w miejscu, w którym znajduje się inwestycja.

Drugi etap realizowany będzie przez spółkę PFR Nieruchomości. Sprawdzana będzie zdolność finansowa wnioskujących i weryfikacja pod kątem zdolności czynszowej. Brane będą pod uwagę także dodatkowe źródła dochodów, jak np. świadczenie 500 plus.

31 maja ruszy nabór wniosków do jednej z największych inwestycji rynkowej części programu Mieszkanie Plus w Krakowie. Tam łącznie będzie dostępnych 481 mieszkań. Nabór dla tej inwestycji potrwa do 20 czerwca.

Dla kogo Mieszkanie Plus?

Program Mieszkanie Plus jest przeznaczony dla osób, które mają za wysokie dochody by ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, by kupić je na wolnym rynku. Mieszkania w ramach programu są wynajmowane, jest to tzw. najem instytucjonalny, a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania. Jest to możliwe po około 25 – 30 latach.