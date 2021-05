Ruszają zapisy na szczepienia na kolejnych roczników

Niedziela jest ostatnim dniem w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19, gdy do rejestrujących dołączają kolejne roczniki. Są to osoby w wieku od 18 do 21 lat, które w I kwartale tego roku nie zadeklarowały woli zaszczepienia się.

Od 9 maja na szczepienie rejestrować się mogą roczniki 2000, 2001, 2002 i 2003. Szczepienia dla młodych dorosłych Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że skierowania na szczepienie dla osób z rocznika 2003 wystawiane będą dla tych, którzy do 9 maja ukończą 18 lat. Resort przekazał, że Rada Medyczna opublikuje w nadchodzącym tygodniu stanowisko dotyczące szczepień pacjentów powyżej 16. roku życia. "W przypadku pozytywnej rekomendacji zastosujemy adekwatne rozwiązania umożliwiające rejestrację i szczepienie osób w wieku 16 - 17 lat" – zapowiedziało MZ. "Biorąc pod uwagę wpływ, jaki ta decyzja może mieć na proces rejestracji, odraczamy decyzję o wystawianiu skierowań dla części pacjentów z rocznika 2003. Zasady rejestracji i szczepień tej grupy zostaną zakomunikowane po wydaniu opinii Rady Medycznej" – poinformowało w sobotę ministerstwo. Rejestracja na szczepienie Rejestracja osób na szczepienie przeciw COVID-19 uwalniana jest sukcesywnie. W niedzielę mogą to zrobić cztery ostatnie uwzględnione w harmonogramie szczepień roczniki – 2000, 2001, 2002 i 2003. Cały czas trwają zapisy osób, których grupa wiekowa już ruszyła, ale jeszcze tego nie zrobiły. Zarejestrować się na szczepienie można na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 za pośrednictwem infolinii 989. Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.