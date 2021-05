Kolejny skandaliczny wpis polityka Konfederacji. "Banda Morawieckiego wymordowała..."

Był poseł Konfederacji, polityk Jacek Wilk chętnie udziela się w mediach społecznościowych, a jego wpisy często są wulgarne i wywołują szeroką dyskusję.

Tym razem polityk skomentował działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Rząd jak bandy UPA?

Szokujący wpis Wilka to odpowiedź na wypowiedź na Twitterze Jana Pińskiego, redaktora naczelnego portalu Wieści24.pl i jednego z publicystów „Najwyższego Czasu!”.

„Jest coś strasznego w tym, że nikt nie reaguje na to co zrobił PiS. Odpowiada dziś za ok 130 tys. śmierci Polaków. Nie na COVID-19, ale z powodu ich nieudolności i odcięcia Polaków od służby zdrowia” – napisał na Twitterze Piński.

Wpis red. nacz. Wieści24.pl podał dalej Wilk, który dodał od siebie skandaliczne słowa, porównując działania polskiego rządu do rzezi dokonywanych przez Ukraińską Powstańczą Armia (UPA).

„Banda Morawieckiego wymordowała już więcej Polaków niż bandy UPA w czasie rzezi wołyńskiej. ALE »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni«” – napisał polityk.

Wulgarny wpis Wilka

W kwietniu media rozpisywały się o innym wpisie Wilka, który zamieścił w mediach społecznościowych grafikę z wulgarnym hasłem. Polityka wyprowadził wówczas z równowagi... spis powszechny.

Były poseł przekonuje, że spis powszechny to "totalitarny przeżytek" oraz zagrożenie dla naszej prywatności. "Musimy bronić się przed kolejnym bezprawiem, jakiego dopuszcza się władza" – stwierdził. "***** s*** powszechny" – napisał na Facebooku, nawiązując tym samym do wulgarnego hasła popularnego wśród części opozycji.

Polityk do swojego wpisu dołączył grafikę, na której widnieje napis "J***ć SPiS powszechny", gdzie napis "SPiS" jest stylizowany na logo Prawa i Sprawiedliwości.

