Gawkowski: Były rozmowy, by Kosiniak-Kamysz był premierem

Polityk Lewicy był jednym z gości w porannym programie na antenie Radia ZET. Dziennikarz Andrzej Stankiewicz pytał polityków m.in. o rozmowy dotyczące utworzenia rządu technicznego.

Rząd z premierem Kosiniakiem-Kamyszem?

– Nie brałam udziału w rozmowach, myślę że takich nie było. Do mediów doszły takie sygnały, ale nie wiem z jakiego źródła – komentowała sprawę Bożena Żelazowska z PSL.

Inne informacje podał Gawkowski, który stwierdził: "Potwierdzam. Uczestniczyłem w rozmowach opozycji o rządzie technicznym. Ja nawet poparłbym ideę Władysława Kosiniaka-Kamysz na premiera byle obalić PiS”.

– Ale był jeden fundamentalny kłopot, nie zgodził się na to Jarosław Gowin. Bez niego obalenie rządu to mrzonki – tłumaczył przewodniczący klubu Lewicy.

Gawkowski zapytany o to, czy Lewica wierzyła, że rząd PiS może upaść, stwierdził natomiast: "Były rozmowy w sprawie tego, żeby pan Kosiniak był premierem. Byłem tam. Nie jestem upoważniony, żeby mówić kto jeszcze siedział przy tym stole".

Rząd techniczny i Fundusz Odbudowy

O możliwości utworzenia rządu technicznego (w kontekście sporu o Fundusz Odbudowy) mówił w połowie kwietnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Liderzy całej opozycji w Sejmie powinni się zebrać i zacząć rozmawiać, jak stworzyć rząd techniczny, abyśmy mogli to (Fundusz Odbudowy – red.) przegłosować, aby nie spotkała nas sytuacja taka jak z inicjatywami lokalnymi – mówił Grodzki na antenie TVN24.

– Gdzie pieniądze rozdano swoim, albo żeby nie spotkała nas sytuacja, w której pieniądze pójdą na bezsensowne inwestycje, w które utopiono miliardy jak słynna elektrownia w Ostrołęce. Nic dobrego ze strony rządu PIS nas nie spotka – dodał marszałek Senatu. – Jeżeli rząd nie potrafi zbudować większości dla tak fundamentalnego głosowania, to we Włoszech już dawno by było po takim rządzie – tłumaczył dalej polityk.

– W Polsce jesteśmy może mniej do tego przyzwyczajeni, ale to czeka Zjednoczą Prawicę, jeśli nie zbuduje większości dla tego fundamentalnego głosowania, które jest niezbędna dla Polski i dla tego, abyśmy stworzyli na ścieżkę rozwoju popandemicznego – dodał Grodzki, na dwa tygodnie przed głosowanie ws. Funduszu Odbudowy.

