Cud techniki Zygmunta Augusta

Dawna Rzeczpospolita nie miała szczęścia do budowy mostów; mówiąc zaś otwarcie – mało ich było, a jeśli nawet trafiał się jakiś na drodze strudzonego wędrowca, to była to zwykle tymczasowa konstrukcja, którą łatwo zabierała kra albo pierwsza lepsza powódź. Krążyło nawet wśród podróżników powiedzenie: „Polski most, niemiecki post, włoskie nabożeństwo – wszystko to błazeństwo!".

Podziw jednak w Europie budził pierwszy stały most w Warszawie, którego budowa zaczęła się za panowania Zygmunta Augusta – w 1568 r. Schorowany ostatni męski potomek Jagiellonów nie dożył jej ukończenia; zakończyła ją jego siostra Anna Jagiellonka, królowa polska. Była to ogromna konstrukcja o imponującej jak na owe czasy długości – ok. 500 m.