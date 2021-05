Ziobro kontra Terlecki. "Dziwię się, że pan marszałek tego nie zauważa"

– To (reforma wymiaru sprawiedliwości – red.) niestety nie powiodło się w takim zakresie, w jakim oczekiwaliśmy i to nie jest wina oczywiście rządu, tylko wina rozmaitych okoliczności, w tym także niestety słabo przygotowanych ustaw ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – stwierdził dzisiaj rano w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu.

– Jeżeli trafiały do Sejmu projekty do których my sami musieliśmy wnosić potem dziesiątki poprawek, to świadczy o tym, że nie były dobrze przygotowane. Ale prawdziwy problem wynikł z użycia jako narzędzia działania opozycji, sądów czy trybunałów europejskich. To stało się pewnym kłopotem, który w jakiejś części trwa do dziś – tłumaczył Terleckiego, a jego poranne wypowiedzi wywołały zdecydowaną reakcję ministra sprawiedliwości.

Wspólne projekty popierane przez PiS

Na zarzuty przedstawione przez Terleckieg, Zbigniew Ziobro odpowiedział podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– O ile wiem, to te projekty, które powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości, przechodziły przez całą ścieżkę legislacyjną w ramach prac rządowych i ostatecznie stały się projektami rządowymi popieranymi przez rząd PiS – tłumaczył szef resortu. – Przedstawionymi przez premiera, wszystkich ministrów, po przyjęciu przez Radę Ministrów jako bardzo dobre projekty, więc to jest w tym sensie pewna zmiana stanowiska wobec projektów rządowych przygotowanych ostatecznie i przedłożonych przez Radę Ministrów po wielomiesięcznych pracach nad tymi wspólnymi projektami – dodał Ziobro.

– W tym sensie oczywiście nie mogę podzielić tego poglądu (Ryszarda Terleckiego – red.), również dlatego że organa europejskie, jak i środowiska sędziowskie, ale przede wszystkim organa europejskie, które kwestionują tę reformę, nie kwestionują spraw legislacyjnych, tylko kwestionują sprawy zasadnicze jeżeli chodzi o kierunek zmian proponowanych w tych projektach – podkreślił dalej polityk.

Poprawki i kompromisy

Jednocześnie Ziobro stwierdził także, że wiele poprawek (czasami legislacyjnych, czasami merytorycznych) do projektów rządowych czy poselskich przedstawionych przez PiS, jest popierana przez Solidarną Polskę, co nie oznacza, że są to projekty wadliwe.

– Proszę sprawdzić, naprawdę są projekty, co do których naprawdę było mnóstwo poprawek zgłaszanych. Czasami jest to wynik kompromisu zawieranych z opozycją i uwzględnienia głosu też środowisk prawniczych, które biorą udział w procesie legislacyjnym i takich projektów jest tysiące – tłumaczył polityk.

"Spór idzie o kierunek zmian"

Ziobro podkreślił następnie, że w kwestii reformy sądownictwa „mieliśmy do czynienia też z projektem rządowym jednak na etapie prac sejmowych i ten projekt wzbudził zasadniczy opór ze strony środowiska sędziowskiego, ale przede wszystkim opozycji i organów europejskich, z uwagi na kierunek zmian i z tego powodu ta reforma została zatrzymana”.

– Skoro marszałek Terlecki był uprzejmy tak sprawę przedstawić, to przypomnę, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało cztery projekty ustaw, dwa z nich zostały zawetowane przez prezydenta. Chodzi o ustawę o SN i KRS i następnie prezydent przedłożył swoje własne propozycje ustaw w tym zakresie, czyli ustawę o SN i KRS, które zostały przez Sejm uchwalone – stwierdził minister.

– To są projekty dzisiaj już autorstwa prezydenta, o tym niektórzy zapominają, które myśmy oczywiście poparli – dodał Ziobro i podkreślił, że jego zdaniem protesty ze strony UE dotyczą „kierunku zmian” jakie podejmują polskie władze. – Spór idzie o kierunek zmian i dziwię się, że pan marszałek tego nie zauważa – stwierdził polityk.

