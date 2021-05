Kontrowersje wokół projektu ustawy o OSP. Ziemkiewicz: Pan Bóg opuścił neosanację na dobre

Obecnie organizacja pracy Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się o ustawę – Prawo o stowarzyszeniach.

MSWiA proponuje nowe rozwiązania

29 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało projekt ustawy, który ma całościowo regulować kwestie dotyczące strażaków ochotników.

– Ten projekt ustawy dedykujemy wszystkim druhnom i druhom, którzy na co dzień są gotowi walczyć z zagrożeniami i dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów – tłumaczył podczas konferencji prasowej minister Mariusz Kamiński.

Kontrowersje związane z projektem

Propozycja MSWiA skrytykował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. „Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że ochotnicze straże pożarne, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, zwane dalej »JRG OSP« są jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. 1 ust. 1). Pozostałe OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach.

OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP utracą możliwość finansowania OSP przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej” – zwraca uwagę ZOPS w stanowisku dot. projektu.

Jak wskazano dalej, w projekcie nie wskazano „odpowiednio długiego okresu przejściowego we wprowadzaniu ustawy”.

W rozmowie ze stacją RMF FM, swoje obawy przedstawił prezes ZOSP Waldemar Pawlak. – Wygląda, jakby pisał to ktoś, kto nie ma wiedzy o tym, jak dzisiaj straż pożarna funkcjonuje – tłumaczył były premier.

Wpis Ziemkiewicza i odpowiedź MSWiA

Do sprawy odniósł się także m.in. publicysta Rafał Ziemkiewicz. „Jeżeli to prawda, że ministerstwo wymyśliło, by de facto zlikwidować Ochotniczą Straż Pożarną, najważniejszą społeczną instytucję na polskiej prowincji (mniejsza już o stuletnią tradycję) to Pan Bóg opuścił neosanację na dobre” – napisał dziennikarz.

„To jeszcze bardziej samobójcze od »5 dla zwierząt«” – dodał Ziemkiewicz.

Na wpis dziennikarza szybko odpowiedział sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik.

„Panie Redaktorze Ziemkiewicz to oczywiście nieprawda. Projekt ustawy o OSP zakłada wprowadzenie dodatków do emerytury dla druhów OSP. To właśnie to, co zawsze obiecywało druhom PSL a nigdy nie wprowadziło. Działacze PSL sieją plotki. Pozdrawiam” – tłumaczy polityk.