Rząd przyspiesza łagodzenie obostrzeń. Premier podał termin

– Zdecydowaliśmy się dokonać drobnych korekt związanych z planem który obowiązuje, który przedstawiliśmy na maj – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

– Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o osiem dni – na 21 maja – tak żeby w reżimie sanitarnym można było wcześniej te działy życia społecznego i gospodarczego uruchamiać – poinformował Mateusz Morawiecki.

Premier przekazał również, że zapadła decyzja o przyspieszeniu o jeden dzień otwarć wcześniej sygnalizowanych na 29 maja. Oznacza to, że kluby fitness, baseny i siłownie będą mogły być uruchamiane już 28 maja.

– Apeluję raz jeszcze o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ dane z ostatnich dni pokazują, że wirus cały czas jest groźny. Zachęcam wszystkich do szczepień. To nasza nadzieja do powrotu do normalności – mówił premier Morawiecki.

Łagodzenie obostrzeń

W ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z kolejną falą epidemii koronawirusa, od 8 maja swoją działalność wznowiły hotele. Możliwe jest przyjęcie połowy dopuszczalnej liczby gości. W częściach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Posiłki można zamawiać jedynie do pokoju, hotelowe siłownie i strefy spa wciąż pozostają zamknięte. Zgodnie z wytycznymi sanepidu po wejściu do hotelu obowiązkowe jest zmierzenie temperatury, obowiązuje zakaz wpuszczania osób postronnych. Zamknięte mają być także pomieszczenia wspólne. Pokoje będą sprzątane tylko na życzenie gościa. Hotele mają obowiązek przygotowania izolatki dla gości u których pojawią się objawy COVID-19.

Od najbliższej soboty – 15 maja otwarte będą ogródki restauracyjne, dotyczy to również tych hotelowych. Tego dnia zostanie także zniesiony obowiązek noszenia maseczek w na świeżym powietrzu.

Szczegółowy harmonogram - po dzisiejszych zmianach - prezentuje się następująco:

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu

z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

obłożenie 50%

reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki

uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach

wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego

Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu

obłożenie 50 proc.

28 maja 2021 (piątek)

Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

maks. 50 proc. obłożenia

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)

maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)

Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

dla wszystkich

50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)

Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi

limit do 250 osób

Sport – siłownie, kluby fitness, solaria

limit 1 osoba na 15m2

reżim sanitarny

29 maja 2021 (sobota)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

stacjonarnie wszyscy uczniowie

reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Czytaj też:

Ministerstwo Zdrowia: Ponad 4 tys. nowych zakażeńCzytaj też:

W pełni zaszczepionych jest ponad 3,7 mln Polaków