O krok od tragedii? Kontroler lotów na lotnisku Chopina bełkotał i nie prowadził maszyn po kursie

Do niebezpiczeniego zdarzenia doszło 5 maja. Jeden z kontrolerów pełniący dyżur na wieży lotniska Chopina w Warszawie miał się dziwnie zachowywać, co zaniepokoiło jego kolegów. O sprawie poinformował portal "Business Insider".

"Bełkotał do pilotów"

– Przyszedł do pracy jak każdego innego dnia. Wypełnił tzw. fit for duty, czyli dokument, w którym przyznał, że może bez żadnego problemu odbywać służbę w wieży kontroli lotów. Następnie po powrocie z przerwy miał się zacząć dziwnie zachowywać, bełkotał do pilotów, nie prowadził ich po prawidłowym kursie – mówi informator "BI".

Dziwne zachowanie kontrolera zauważył jego kolega z pracy. Odsunął go od stanowiska, przejął kontrolę nad jego lotami i zawiadomił policję. Mężczyzna, który bełkotał, odszedł od stanowiska pracy i wyszedł. Policjanci znaleźli go dopiero po jakimś czasie.

Postępowanie prokuratury

Po złożonym zawiadomieniu prokuratura sprawdza, czy nie doszło do zagrożenia w ruchu powietrznym. Pracownicy PAŻP zabezpieczyli materiały do rozpoczęcia dochodzenia. – W kontroli ruchu lotniczego nie ma miejsca na patologiczne zachowania mogące wpływać na bezpieczeństwo. Kontroler jest zobowiązany licencją do odpowiedzialnego podejmowania czynności lotniczych na stanowisku będąc w pełnej dyspozycji psychofizycznej gwarantującej bezpieczeństwo w ruchu lotniczym – mówi rzecznik PAŻP.

Z kolei Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u, potwierdza, że problemy na wieży wystąpiły: – Piloci pytali, czy kontroler się dobrze czuje, później komunikację przejął drugi z pracowników wieży. Toczy się u nas procedura w tej sprawie. Nic więcej powiedzieć nie mogę.

