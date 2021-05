"Nowacka trajkocze", "to seksistowskie". Awantura w studiu TV

Kwestia porozumienia Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością była tematem dyskusji w studiu TVN24. Przypomnijmy, że podczas głosowania ws. ratyfikacji ustawy o zwiększeniu zasobów własnych UE, Lewica głosowała "za", a Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu (poza jednym posłem). Teraz ustawą zajmuje się Senat, który według zapowiedzi marszałka Tomasz Grodzkiego chce wprowadzić do niej poprawki.

Nowacka oskarża o seksizm

O Funduszu Odbudowy rozmawiali goście programu "Kropka nad i" Moniki Olejnik – Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej oraz polityk Lewicy Marek Dyduch. Doszło do emocjonalnej wymiany zdań.

– Zdumiona jestem, że tak doświadczeni politycy (...) poszli negocjować i negocjowali na cudzych zasadach. To, że ktoś mówi, że nie będzie negocjował o prawach kobiet, o praworządności, o kwestii wolnych mediów, nie oznacza, że nie powinniśmy tego robić – mówiła Nowacka. – Wręcz przeciwnie. Absolutnie trzeba było o to walczyć, bo mieliście tę okazję, bo trzymaliście bardzo ważny instrument, czyli możliwość zaszachowania rządu – dodała posłanka KO. – A wyście nawet nie usiedli do stołu, bo jesteście tak wściekli (...), tak zawzięci, tak skrajni, że nie potraficie negocjować – odpowiedział Marek Dyduch.

– Patrzyłam ze smutkiem na deale, które miały miejsce przy KPO – zaznaczyła Nowacka. I wskazała: – Można było znacznie więcej wynegocjować. Koalicji Obywatelskiej bardzo zależy, żeby pieniądze dotarły do wszystkich ludzi.

W pewnym momencie polityk skierował do Nowackiej słowa: – Pani tak, jak moja żona, słyszy tylko to co chce. Pani trajkocze.

To wywołało oburzenie Barabry Nowackiej. – Pana zachowanie jest seksistowskie – skwitowała słowa polityka posłanka KO.

