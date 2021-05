Nowogrodzka: Spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS

Jak wynika z doniesień medialnych główne tematy, którymi zajmują się dzisiaj władze Prawa i Sprawiedliwości to termin prezentacji nowego programu oraz konsekwencje dla posłów partii rządzącej, którzy głosowali przeciwko projektowi ustawy ratyfikacyjnej ws. decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącą m.in. Funduszu Odbudowy. Spośród 231 posłów klubu PiS biorących udział w głosowaniu 211 opowiedziało się za ratyfikacją. Przeciwnych było 20 posłów klubu, w tym 17 z Solidarnej Polski oraz troje posłów należących do PiS. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ratyfikacji głosowali m.in. posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Ponadto politycy zajmą się przedstawionym dzisiaj raportem Najwyższej Izby Kontroli ws. wyborów z maja ubiegłego roku.

Banaś: Negatywnie oceniamy przygotowanie wyborów

Podczas konferencji prasowej szef prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że raport NIK wystawia negatywną ocenę ws. przygotowania do ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.

– NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja w formie korespondencyjnej – stwierdził Banaś.

Przekazał również, że jedynym uprawnionym do tego organem była Państwowa Komisja Wyborcza, a dokonanie tego na podstawie decyzji administracyjnej "nie powinno mieć miejsca".

Według ustaleń NIK, nie doszło również do zawarcia umowy z PWPW, która mimo to rozpoczęła druk kart wyborczych. Uznano również, że doszło do naruszenia ustawy o RODO przez Pocztę Polską, ponieważ tylko PKW mogła posługiwać się wówczas danymi wrażliwymi Polaków. W związku tym NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i PWPW.

