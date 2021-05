Nie będzie poprawek do ustawy o FO. Opozycja w Senacie ma nowy pomysł

Na początku maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Po uzyskaniu poparcia ze strony posłów ustawa trafiła do Senatu. Zgodnie z prawem senatorowie mają 30 dni na zajęcie się dokumentem i głosowanie nad jego przyjęciem. Zarówno rząd, jaki i politycy Lewicy, którzy zagłosowali w Sejmie za ratyfikacją, a także eksperci i samorządowcy apelują do marszałka Senatu o jak najszybsze procedowanie ustawy o FO. Tymczasem Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero na następnym posiedzeniu, czyli 27 maja. Według niego Izba ma 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy i może wprowadzić do niej swoje poprawki.

Jak jednak donosi RMF FM senatorowie opozycji zrezygnowali z pomysłu na wprowadzanie poprawek do treści ustawy i mają nowy pomysł na przeforsowanie swoich postulatów dotyczących dystrybucji środków z unijnego funduszu. Zmiana ma związek z opinią ekspertów zamówioną przez Senat.

Preambuła

Nowa propozycja została stworzona przez zespół prawników, którzy na zlecenie Senatu przygotowali opinię dotyczącą możliwości wprowadzania poprawek do treści ustawy. Zgodnie z nią senatorowie nie będą zmieniać zapisów ratyfikacyjnych, ale rozszerzą je o preambułę, w której przedstawiony zostanie sposób wydatkowania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO to swoista "mapa drogowa" wskazująca kierunki dystrybucji środków z FO.

– Będzie ta ustawa opatrzona preambułą i powstanie dodatkowa uchwała Senatu wskazująca, co powinniśmy zrobić i jakie modyfikacje KPO, aby ten Krajowy Plan Odbudowy był najlepszy dla wszystkich – powiedział marszałek Senatu.

– Kluczem będzie odrębna ustawa wdrożeniowa, budżetowa do tego planu, w której powinno być zawarte, jak będzie skonstruowany komitet monitorujący, jak będą detalicznie wydawane pieniądze, jaka będzie kontrola, jak będzie realizowany mechanizm pieniądze za praworządność itd. To jest duży dokument, który będzie komplementował KPO – dodał Tomasz Grodzki.

