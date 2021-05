Morawiecki inauguruje kampanię "Ostatnia prosta". "To jedyna droga do pozbycia się pandemii"

Kampania "Ostatnia prosta" ma zmobilizować Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W akcji będą brali udział m.in. polscy olimpijczycy oraz zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak przekonywał szef polskiego rządu na PGE Narodowym, jeśli społeczeństwo solidarnie przystąpi do programu szczepień, to będzie to "ostatnia prosta w walce z wirusem".

Narodowym Program Szczepień

Rząd wiąże duże nadzieje z rozpoczętą w piątek akcją promującą szczepienia przeciwko COVID-19 z udziałem polskich sportowców. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki.

– Liczę na to, że najdalej za kilkanaście tygodni, osiągniemy odporność zbiorową. Taką, o której lekarze mówią, że wystarczy do pokonania epidemii – powiedział. Szef polskiego rządu podziękował także wszystkim, którzy wzięli udział w tworzeniu spotu promującego szczepienia.

– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej kampanii "Ostatnia Prosta". "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - jedna niezaszczepiona osoba może zarazić innych. Pozbądźmy się tej choroby raz na zawsze. Drogą do tego jest nasz NPS – powiedział.

– Chciałbym, żeby tak jak w sztafecie przekazać kolejnym, którzy jeszcze się nie zaszczepili, że jest to jedyna droga do pozbycia się pandemii. Jest to w zasięgu naszej ręki. Szczepimy się - jest to nasza ostatnia prosta – dodał premier.

twitter

Obecny na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień dodał, że kampania "Ostatnia prosta" będzie największą w historii akcją profrekwencyjną.

– Kampania w mediach tradycyjnych, społecznościowych i na outdoorze to nie wszystko. Od poniedziałku zaczniemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ, dzięki którym szczepienia w najbardziej potrzebujących grupach przyspieszą – powiedział Michał Dworczyk.

Szczepienia w Polsce

W Polsce podano już 15 144 771 dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 4 241 956 osób - wynika z rządowego zestawienia na stronie gov.pl. Podano na niej także, że dzienna liczba szczepień wyniosła 418 381.

W Polsce zutylizowano od początku trwania akcji szczepień przeciw COVID-19 - od 27 grudnia 2020 roku - 13 495 dawek. Zgłoszono również 8209 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 17 158 810 dawek szczepionek, 16 497 170 z nich trafiło już do punktów szczepień.

