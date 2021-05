"Mąż by się załamał". Ewa Krawczyk odpowiada na zarzuty syna artysty

Pogrzeb legenadarnego wokalisty odbył się 10 kwietnia w Łodzi. Od tego wśród jego bliskich i współpracowników nie brakuje niestety sporów. Do konfliktu doszło m. in. między Marianem Lichtmanem (Trubadurzy) oraz żoną Krawczyka, Ewą.

"Nie miałem kontaktu"

Teraz Krzysztof Krawczyk junior, pasierb Ewy Krawczyk, ma pretensje do wdowy po artyście. Oskarżył kobietę w materiale "Uwagi!" o utrudnianie mu kontaktów z ojcem.

– Bezpośrednio widziałem tatę ostatni raz półtora roku temu, a przez ostatnie miesiące kontaktu nie miałem w ogóle. On sam nie odbierał telefonu, zaś jego żona wprost mówiła, że nie mogę z nim rozmawiać – mówi syn zmarłego niedawno Krzysztofa Krawczyka.

W rozmowie z "Super Expressem" Ewa Krawczyk odniosła się do tych zarzutów: – Nie będę komentowała dokumentu TVN z udziałem Krzysztofa juniora, ponieważ z tego, co wiem, był on nakręcony w styczniu tego roku, jak żył mój mąż. Gdyby Krzysztof to widział, to by się załamał.

W obronę wziął ją też Andrzej Kosmala, wieloletni współpracownik artysty, który z kolei uznaje słowa juniora za efekt manipulacji. Zapewnia też, że syn Krzysztofa nie miał problemu z dostaniem się do trumny ojca na pogrzebie, a Ewa robi co może, aby porozumieć się z pasierbem.

– Junior jest zmanipulowany przez złych ludzi. Robi to, co oni chcą, by robił i mówił. Sprawa się wyjaśni na drodze prawnej. Jeśli chodzi o pogrzeb, to Krzysztof stał koło mnie. Powiedziałem do niego, żeby pożegnał się z ojcem i on to zrobił. Dotknął trumny. Dzisiaj Ewa rozmawiała z Krzysiem. Chce, by ich relacje były jak najlepsze. Próbuje z nim rozmawiać i dojść do porozumienia – mówi Kosmala.

Legenda polskiej muzyki

Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy XX i XXI wieku. Muzyk urodził się w 1946 roku. W 1963 wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założył zespół Trubadurzy – była to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych tamtych czasów. Pd 1973 z powodzeniem występował jako artysta solowy. Do jego najbardziej znanych przebojów należą m.in. takie piosenki jak "Mój przyjacielu", "Parostatek", "Bo jesteś ty", "Ostatni raz zatańczysz ze mną" "Trudno tak" czy "Chciałem być".

Muzyk przez lata pozostawał aktywny. Karierę i działalność publiczną zawiesił dopiero w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa.

