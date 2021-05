Warszawa: Rafał Trzaskowski apeluje o rozwagę w weekend

"Dziś, dzień przed weekendem, apeluję do Was – korzystajmy z luzowania obostrzeń z głową. Przed nami pierwszy tak bardzo wolny weekend w Warszawie od dawna" – napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. "Proszę Was, cały czas pamiętajmy o bezpieczeństwie! Chodzi o zdrowie i życie nas wszystkich" – dodał.

Luzowanie obostrzeń

Od soboty będą obowiązywały łagodniejsze przepisy dotyczące noszenia maseczek. Nie będzie już trzeba zakrywać nosa i ust na świeżym powietrzu. Działalność rozpoczynają też ogródki gastronomiczne. Na sobotę zaplanowano także Noc Muzeów, która powraca po rocznej przerwie. Odbędzie się w formie hybrydowej, cześć instalacji artystycznych będzie na zewnątrz budynków i online.

O rozwagę apelują też policjanci, którzy przypominają o konieczności zasłaniania nosa i ust w środkach komunikacji i w zamkniętych obiektach m.in. sklepach, kościołach i muzeach. "Osoby, które będą lekceważyć obowiązujące prawo, będą musiały liczyć się z konsekwencjami" – podkreślił insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Koronawirus w Polsce

Mamy 3 288 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa – poinformowało w piątek MZ. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 289 osób.

Nowe zakażenia SARS-CoV-2 dotyczą województw: śląskiego (432), mazowieckiego (400), dolnośląskiego (307), wielkopolskiego (306), małopolskiego (244), łódzkiego (241), pomorskiego (230), zachodniopomorskiego (215), lubelskiego (196), kujawsko-pomorskiego (169), opolskiego (98), warmińsko-mazurskiego (92), świętokrzyskiego (86), podlaskiego (78), podkarpackiego (77) i lubuskiego (67).

Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że 50 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.