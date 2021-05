Jaką szczepionkę preferują Polacy? Ciekawy wynik badania

W sondażu zapytano respondentów o to, którą szczepionkę wybraliby, gdyby mieli taką możliwość. Wskazano sześć możliwości odpowiedzi: AstraZeneca; Pfizer/Biontech; Moderna; Johnson&Johnson lub: rodzaj szczepionki jest dla mnie obojętny oraz nie zamierzam szczepić się na COVID.

Najwięcej badanych – 41,7 proc. wskazało, że zaszczepiłoby się szczepionką firmy Pfizer; 10,8 proc. badanych wskazało, że rodzaj szczepionki jest im obojętny. Chęć zaszczepienia się preparatem Moderny wskazało 9 proc. natomiast preparatem Johnson&Johnson – 8,7 proc. Szczepionkę AstraZeneca wybrałoby 4,8 proc. badanych.

25 proc. wskazało natomiast, że w ogóle nie zamierza się szczepić przeciw COVID-19.

Kto woli Pfizera, a kto Modernę?

Według badania, szczepionka Pfizer jest chętniej wybierana przez kobiety (46 proc. vs mężczyźni 36 proc.), osoby w wieku powyżej 50 lat (48 proc. vs osoby w wieku do 24 lat: 33 proc.), z wykształceniem wyższym (46 proc. vs z zasadniczym zawodowym 25 proc.). Najmniej chętne do zgłoszenia się na szczepienie są osoby z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym (40 proc. tych osób nie zamierza się szczepić w ogóle).

Szczepionka Moderny ma stosunkowo najwięcej zwolenników wśród osób z dochodem powyżej 5000 zł (15 proc. wskazań w tej grupie), a szczepionka AstraZeneca wśród osób z dochodem poniżej 1000 zł (9 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 maja na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia.

