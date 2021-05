Rozpoczęła się konwencja PiS. Kaczyński: Wierzymy w siłę polskiego państwa

twitter

Na początku konwencji przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przedstawił ogólne założenia Nowego Polskiego ładu.

"Wierzymy w siłę polskiego państwa"

– Polski Ład to program, który został sformułowany niedawno, a dzisiaj po wielu przygodach ma zostać przedstawiamy Polakom. Ktoś zapyta, dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz? – mówił Kaczyński.

–Otóż wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli będzie się ona dalej szarzyć, od czasu do czasu wybuchać jak ognisko większym ogniem, to wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa, jego sprawność, wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład – tłumaczył dalej prezes PiS.

Jak podkreślił następnie Kaczyński, przez ostatnie pięć lat Polska zdecydowanie się rozwinęła – polityk wymienił takie dokonania PiS jak uporządkowanie finansów publicznych, wzrost płac oraz wzmocnienie polityki społecznej.

– Czy od tego chcemy odchodzić? Nie! Polski Ład jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są przekonani – słusznie – że należy im się taki poziom życia jak w krajach zachodnich i my chcemy te aspiracje zaspokoić i w tej chwili jest na to szansa – stwierdził Kaczyński.

– Druga przyczyna, to to, że Polski Ład oparty jest na polskich wartościach. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, polska równych szans, niezależnie od tego, kto gdzie się urodził, zarówno w wymiarze społecznym, jak i terytorialnym. To był nasz cel i to polski cel, bo to głęboko osadzone w naszej kulturze, tradycji, naszym myśleniu – dodał polityk.

