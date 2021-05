Morawiecki o Polskim Ładzie: Nasza obietnica dla Polaków

Polski Ład to program społeczno-ekonomiczny, który ma podźwignąć gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz dać impuls do rozwoju ekonomicznego i doganiania państw Europy Zachodniej. Premier Morawiecki zaprezentował główne filary, na jakich oprze się rządowa koncepcja wzrostu gospodarczego oraz budowania zasobności polskiego społeczeństwa.

Pandemia to lekcja pokory

Premier Morawiecki zaczął swoje wystąpienie od złożenia kondolencji rodzinom, które straciły swoich bliskich z powodu pandemii koronawirusa. Wskazał także, że pandemia to lekcja pokory dla całego świata.

– Dzisiaj, choć maj zwiastuje optymizm, lepszy czas, zwiastuje nadzieję, to chciałbym zacząć od najszczerszych, najgłębszych wyrazów współczucia i bólu dla tych i wobec tych, którzy doświadczyli największej straty, odejścia najbliższych. Pandemia covid-19 to wielka lekcja pokory. Lekcja pokory dla całego świata. Dla mnie na pewno pandemia jest taką lekcją pokory – stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki zaznaczył, że aby powrót do normalności był możliwy, potrzebny jest dobry plan, zdolność do jego realizacji oraz wiarygodność. Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest szybki powrót na szybką ścieżkę odbudowy oraz danie impulsu do tworzenia w Polsce nowych i wysokopłatnych miejsc pracy. – Musimy wytyczyć nową drogę – nowoczesności opartej o naszą tradycję – stwierdził premier.

5 filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez Morawieckiego to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

Premier przypomniał, że pandemia koronawirusa dotknęła wszystkie kraje na świecie. Polsce udało się przejść przez trudny czas kryzysu wywołanego przez pandemię z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Morawiecki wspomniał w tym kontekście o rządowych tarczach antykryzysowych, które pozwolił uratować kilka milionów miejsc pracy w polskiej gospodarce.

Służba zdrowia i podatki

Pierwszy obszar działania PŁ to służba zdrowia. Morawiecki zapowiedział, że do 2027 roku wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wyniosą 7 proc. PKB. Z kolei do 2023 roku mają one wynosić 6 proc. PKB. Rząd chce również m.in. zlikwidować limity pacjentów dla wizyt u specjalistów, podnieść wynagrodzenia kadry medycznej oraz stworzyć fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz medyczny.

Premier zapowiedział także, że projekty związane z obszarem służy zdrowia będą finansowane z nowej składki zdrowotnej.

– Tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki czy składki liniowej, bez możliwości odpisania jej od podatku, która wpłynie do Narodowego Funduszu Zdrowia, wyłącznie po to, żeby poprawiać jakość służby zdrowia – stwierdził.

Kolejnym obszarem jest reforma systemu podatkowego, której celem jest stworzenie bardziej sprawiedliwych zasad poboru podatków. Zgodnie z planami rządu, zakładane zmiany obejmą prawie 18 milionów Polaków.

– Filar drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, gdzie 18 mln ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, swoje marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki – powiedział premier.

Rząd podniesie kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych, próg podatkowy dla stawki 32 proc. wzrośnie z 85 tys. na 120 tys. i wprowadzi także "ulgę dla klasy średniej".

Zmiany dla seniorów, rodzin

Kolejne zmiany obejmą system emerytalny. Zgodnie z nimi świadczenia dla emerytów w wysokości do 2500 złotych będzie zwolnione z podatków. – Lepsze życie dla naszych seniorów – ocenił te zmiany szef polskiego rządu.

Kolejne dwa punkty dotyczą polityki mieszkaniowe oraz inwestycji.

– Punkt czwarty, bardzo ważny, to tematyka mieszkaniowa. To bolączka, z którą nie poradziły sobie rządy do tej pory i którą my będziemy mieli odwagę w bardzo śmiały sposób zaadresować. Punkt piąty to wielki program inwestycyjny – powiedział Morawiecki.

W ramach tych działań państwo będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł oraz umożliwi budowę domów do 70 metrów kwadratowych bez zbędnych formalności.

W zakresie inwestycji rząd planuje przeznaczyć pieniądze na transport, energetykę oraz zwiększenie dostępności usług społecznych. Rząd chce nie tylko wzbogacić Polskę o nową infrastrukturę, ale także unowocześnić przemysł.

Morawiecki: Uwalniamy rolnictwo

Premier zapowiedział także duże zmiany dla rolników oraz szerokie rządowe wsparcie dla tego sektora gospodarki. M.in. rząd chce w ciągu 2-3 lat doprowadzić do tego, aby polscy rolnicy otrzymywali unijne dopłaty do 1 hektara na poziomie średniej unijnej. Rząd chce także podnieść dopłaty do paliwa rolniczego.

Premier zapowiedział także wzmocnienie pozycji polskiego rolnika. Ma być to jednym z priorytetów działań rządu.

Zaproszenie do współpracy

Morawiecki zaprosił również wszystkie siły polityczne do współpracy przy realizacji Polskiego Ładu.

– Dzisiaj czas by zaprosić wszystkich do tego optymistycznego, pozytywnego planu dla Polski. Do Polskiego Ładu. Do tworzenia nowych rozwiązań, dzięki którym Polska z całą pewnością będzie lepszym miejscem do życia. Bo po raz pierwszy, właściwe od setek lat, mamy tę szansę, na którą czekały pokolenia Polaków, żeby średnia polska rodzina, przeciętna polska rodzina o przeciętnych zarobkach, żyła za kilka, kilkanaście lat na poziomie państw bogatych Europy Zachodniej – powiedział.

– Dzisiaj stoimy przed wielką szansą, ponieważ zawsze musieliśmy troszczyć się o wolność od opresji zewnętrznej. A dziś możemy zatroszczyć się wolność do stanowienia naszych zasad w Polskim Ładzie – dodał premier.

