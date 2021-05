"Trudny dzień dla opozycji". Politycy i dziennikarze komentują Polski Ład

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program Polski Ład. To program, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale zarazem początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej.

5 filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

Fala komentarzy

Nowy program PiS i Zjednoczonej Prawicy oraz podpisanie przez koalicjantów nowej deklaracji programowej wywołały wiele komentarzy.

„Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że „Polski Nowy Ład” pójdzie tak szeroko. Jeśli PiS zrealizuje przynajmniej połowę tego, co właśnie zapowiedzieli, to szanse na III kadencję będą wcale niemałe. W gabinetach opozycji pewnie niewesołe sobotnie przedpołudnie” – napisał związany z Agorą dziennikarz Łukasz Rogojsz.

"To bardzo trudny dzień dla podzielonej i skłóconej opozycji. Otwiera się realna szansa na wygraną Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach" – skomentował natomiast poseł Solidarnej Polski, sekretarz stanu w KPRM Michał Wójcik.

Dziennikarz "Faktów" Krzysztof Skórzyński zwrócił natomiast uwagę, że po podpisaniu deklaracji programowej prezes PiS wyraził nadzieję, że Zjednoczona Prawica będzie się rozszerzać.

Niezadowolenie opozycji

Krytyczne komentarze wyrażają tez politycy opozycji, w tym Krzysztof Bosak z Konfederacji, który rozważa koszty reform proponowanych przez PiS.

