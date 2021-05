Witek: Mamy plan, żeby Polska mogła znowu wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju

W sobotę odbyła się konwencja, podczas której zaprezentowano Polski Ład. Ten rządowy program społeczno-ekonomiczny ma wzmocnić gospodarkę po pandemii koronawriusa oraz umożliwić szybsze bogacenie się polskiego społeczeństwa.

Polski Ład

Jako pierwszy głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że PŁ jest próbą realizacji marzeń Polaków o osiągnięciu zachodniego poziomu życia.

Jak mówił prezes PiS, przez ostatnie pięć lat Polska zdecydowanie się rozwinęła. – Czy od tego chcemy odchodzić? Nie! Polski Ład jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są przekonani – słusznie – że należy im się taki poziom życia jak w krajach zachodnich i my chcemy te aspiracje zaspokoić i w tej chwili jest na to szansa – stwierdził Kaczyński.

– Druga przyczyna, to to, że Polski Ład oparty jest na polskich wartościach. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie – dodał polityk.

Z kolei przemawiający jako drugi premier Mateusz Morawiecki przedstawił 5 głównych filarów PŁ. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

– Dzisiaj stoimy przed wielką szansą, ponieważ zawsze musieliśmy troszczyć się o wolność od opresji zewnętrznej. A dziś możemy zatroszczyć się wolność do stanowienia naszych zasad w Polskim Ładzie – przekonywał premier.

Witek: Mamy plan i narzędzia

Podczas swojego wystąpienia marszałek Sejmu podkreśliła, że rząd posiada narzędzia i determinację, aby umożliwić Polsce rozwój.

– Mamy plan, mamy narzędzia i mamy zdeterminowaną grupę ludzi, która chce ten plan wdrażać w życie, właśnie po to, żeby znowu zaczęli żyć normalnie, żeby Polska mogła znowu wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Tym planem jest Polski Ład, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na lepsze jutro, na które wszyscy czekamy – powiedziała Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że w centrum Polskiego Ładu znajduje się rodzina.

– Dla nas rodzina jest nadal najważniejsza i my z tej ścieżki nie zejdziemy. Nasze wszystkie programy skupiają się wokół rodziny – powiedziała. Witek przedstawiła również niektóre propozycje dotyczące wsparcia rodzin zawarte w rządowym programie. To projekt budowy żłobka w każdej chętnej do tego gminie w Polsce oraz badania prenatalne dla kobiet w ciąży.

Polityk odniosła się również do spodziewanej przez rząd krytyki Polskiego Ładu ze strony opozycji. Przypomniała w tym kontekście rok 2015, kiedy to zapowiedzi dotyczące wprowadzenia świadczenia "500 plus" spotkały się ze zdecydowanie negatywną reakcją partii opozycyjnych.

– Jestem przekonana, że zanim skończy się nasze spotkanie opozycja, szczególnie ta totalna, będzie krytykować wszystko, co będziemy proponować w Polskim Ładzie. Pamiętamy to z roku 2015. Jaki wtedy był atak na nas i na program 500+, jak go wyśmiewano, jak mówiono, że nie ma pieniędzy i nie będzie – stwierdziła Witek.

