Lewica reaguje na słowa Czarzastego o "odstrzeleniu" wicemarszałek Senatu

Słowa jednego z liderów Lewicy do Gabrieli Morawskiej-Staneckiej wywołały oburzenie. Czarzasty w telefonicznej rozmowie z polityk miał stwierdzić, że ją "odstrzeli" za nieprzychylne wypowiedzi w mediach.

W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" Morawska-Stanecka przyznała, że rozmowa miała miejsce po głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy – Stwierdził, że odstrzeli mnie, a później jeszcze powiedział mi takim językiem: już było między nami tak dobrze i znowu to zepsułaś, idziesz ze mną na wojnę – powiedziała wicemarszałek Senatu.



Na Czarzastego spadła fala krytyki, która była szczególnie silna ze strony koleżanek z partii. Wanda Nowica określiła jego słowa jako "dyskryminacyjny" i "seksistowski".

– Napisałam do Włodka Czarzastego. Poprosiłam go, żeby osobiście przeprosił Gabrielę za swoje słowa. Ja ją rozumiem, również zostałam znieważona przez Janusza Palikota i bardzo to przeżyłam. Dlatego wiem, jak może czuć się Gabriela. Ale na razie moja interwencja nie odniosła skutku – mówiła wczoraj Nowicka.

Lewica reaguje

Prezydium Klubu Parlamentarnego Lewicy zebrało się w piątek, aby zająć stanowisko wobec słów Czarzastego. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie po tym spotkaniu. Politycy Lewicy zapowiadają zdecydowane działania antyprzemocowe i podkreślają, że "Lewica nie akceptuje żadnych form przemocy".

"Prezydium klubu Lewicy podjęło decyzję o wprowadzeniu odpowiednich procedur, które pozwolą reagować i natychmiast wyciągać konsekwencje w przypadkach naruszeń standardów" – napisano w oświadczeniu.

Zapowiedziano również przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia antydyskryminacyjnego oraz zorganizowanie spotkania między Czarzastym a Morawską-Stanecką.

Czytaj też:

Wicemarszałek Senatu: Czarzasty powiedział, że mnie odstrzeliCzytaj też:

Czarzasty doradza "przyjaciołom z PO": Zgłoście konstruktywne wotum nieufności