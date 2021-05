Morawiecki rozbawił internautów. Krótko "podsumował" Polski Ład

"Dla tych, którzy nie oglądali i nie mają czasu czytać wszystkich założeń - krótkie podsumowanie, jak działa Polski Ład" – napisał premier, pokazując na swoim Facebooku zabawny mem.

Prezentacja nowego programu

Podczas sobotniej konwencji prezentującej Polski Ład premier Morawiecki przedstawił 5 głównych filarów programu. – To droga kontynuacji naszych wielkich programów społecznych i propozycji nowych. Nowej przebudowy, bardziej sprawiedliwej przebudowy programów, programów społecznych, systemu podatkowego, systemu gospodarczego – powiedział szef polskiego rządu.

Premier Morawiecki zaczął swoje wystąpienie od złożenia kondolencji rodzinom, które straciły swoich bliskich z powodu pandemii koronawirusa. Wskazał także, że pandemia to lekcja pokory dla całego świata.

– Dzisiaj, choć maj zwiastuje optymizm, lepszy czas, zwiastuje nadzieję, to chciałbym zacząć od najszczerszych, najgłębszych wyrazów współczucia i bólu dla tych i wobec tych, którzy doświadczyli największej straty, odejścia najbliższych. Pandemia covid-19 to wielka lekcja pokory. Lekcja pokory dla całego świata. Dla mnie na pewno pandemia jest taką lekcją pokory – stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki zaznaczył, że aby powrót do normalności był możliwy, potrzebny jest dobry plan, zdolność do jego realizacji oraz wiarygodność. Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest szybki powrót na szybką ścieżkę odbudowy oraz danie impulsu do tworzenia w Polsce nowych i wysokopłatnych miejsc pracy. – Musimy wytyczyć nową drogę – nowoczesności opartej o naszą tradycję – stwierdził premier.

5 filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez Morawieckiego to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

Premier przypomniał, że pandemia koronawirusa dotknęła wszystkie kraje na świecie. Polsce udało się przejść przez trudny czas kryzysu wywołanego przez pandemię z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Morawiecki wspomniał w tym kontekście o rządowych tarczach antykryzysowych, które pozwolił uratować kilka milionów miejsc pracy w polskiej gospodarce.

