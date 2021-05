Schetyna vs. Budka: Wojna przegrywów

Trudno się dziś nie śmiać, czytając liberalno-lewicowe gazety z końca roku 2019 i początku roku 2020 – z czasu, gdy wewnętrzna opozycja w PO obalała Grzegorza Schetynę i zastępowała go Borysem Budką. Pełno w nich wyrazów przekonania, że zmiana ta radykalnie poprawi sytuację największej partii opozycyjnej. Przekonanie to było tak powszechne, że nie uważano za potrzebne uzasadniania go w jakikolwiek sposób.