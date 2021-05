Powrót Bronisława

Pierwszym sygnałem, że były prezydent nie powiedział jeszcze w polityce ostatniego słowa, były niedawne obchody Święta Flagi. 2 maja Bronisław Komorowski przemaszerował sprzed gmachu warszawskiej Zachęty pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożył kwiaty. Najciekawsze jednak było to, z kim to zrobił. Towarzyszyli mu bowiem politycy PSL, z prezesem partii Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także politycy Platformy Obywatelskiej kojarzeni z jej konserwatywnym skrzydłem, tacy jak senator Kazimierz Ujazdowski czy posłowie Ireneusz Raś i Czesław Mroczek. Wcześniej o tym, że były prezydent planuje powrót do aktywności politycznej, informował „Super Express”.