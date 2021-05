Cyberżebracy

Drodzy i drogie! Urodziłam się 2 kwietnia 1991 r. w Szamotułach. W tym roku kończę 30 lat. Niektóre z Was pytają mnie, co bym chciała dostać, wystarczy mi pamięć i obecność w relacji. To najważniejsze. A poza tym: komputer stacjonarny + artykuły biurowe, żebym miała swoje biuro domowe, miejsce do pracy. Marzę o tym, uwierzcie. Może jesteście w stanie mi pomóc? Dzięki tej zrzutce kupię komputer, powstanie moja wymarzona przestrzeń do nauki, pisania, pracy, robienia rzeczy, grania w gierki i spotykania się z terapeutką. Dziękuję za każdą ciepłą myśl i polską złotówkę” – taki opis do zbiórki pieniędzy na portalu Zrzutka.pl dodała lewicowa aktywistka Hanna Zagulska.