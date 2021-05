„Do Rzeczy” nr 20: Czy Polska przetrzyma WIELKI RESET

– Polskę powinno być stać na odmówienie „chwilówki” w postaci Funduszu Odbudowy. Ryzyko jest zbyt wielkie – przekonuje Wojciech Golonka w artykule „Za jaką cenę?”.

– Lepiej było wziąć pieniądze – mówi Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Borys Budka jako przewodniczący PO robił to samo co Grzegorz Schetyna – tylko nieudolnie – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Schetyna vs. Budka: wojna przegrywów”.

– Joanna Lichocka, skupiając się w wydanej niedawno książce „Rymkiewicz. Genealogia” na życiorysie autora „Pastuszka Chełmońskiego”, poddaje wiele jego wypowiedzi konfrontacji zarówno z tym, co sam napisał wcześniej, jak i ze stosunkowo nielicznymi świadectwami osób trzecich. Jest wnikliwą czytelniczką książek swojego bohatera, jak również rozmówczynią zafascynowaną wprawdzie osobą interlokutora, ale nie bezkrytyczną wobec jego enuncjacji – pisze Krzysztof Masłoń w tekście „Poeta sprawy polskiej”.

– Francuscy emerytowani generałowie zaapelowali do władz o lepszą ochronę obywateli. I ostrzegli, że dalszy rozpad państwa może zmusić wojsko do „niebezpiecznej misji” ratowania narodu – tłumaczy Marek Jurek w artykule „Francja – alert generałów”.

– Agenci tzw. celni byli w okresie PRL wykorzystywani nie tylko do rozpracowywania osadzonych zatrzymanych w związku ze sprawami kryminalnymi czy gospodarczymi. Bardzo często ich usługi okazywały się bezcenne także w wydarzeniach, w których znaczący udział miała Służba Bezpieczeństwa, takich jak aresztowanie ks. Jerzego Popiełuszki oraz śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka – zauważa Piotr Litka w tekście „Kapuś spod celi”.

– „Jeżeli nie zdołamy zreformować i zmienić naszego kraju, to Wielka Brytania podzieli los imperium brytyjskiego. W podręcznikach historii będzie opisywana jako anachroniczny twór, którego czas przeminął” – przewidywał niedawno na łamach tygodnika „New Statesman” były premier Gordon Brown. Jego zdaniem upadek może nastąpić w ciągu 10 lat – pisze Teresa Stylińska w artykule „Jak uratować Wielką Brytanię”.

– Unijne regulacje coraz mocniej ingerują w nasze życie. Narzucają nam rozwiązania w odkurzaczach, żarówkach i samochodach – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście „Wielcy regulują, mali płacą”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Kamila Baranowska Dziwny o dziwnym powrocie Bronisława Komorowskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziału, 17 maja 2021