"Umierał sam". Dramatyczne wyznanie Rozenek

– Cieszyłam się bardzo, że mogę się zaszczepić, że jestem już po. Ale czułam się fatalnie. Takie 12 godzin miałam po prostu jakbym była chora – relacjonuje Małgorzata Rozenek w rozmowie z serwisem Plotek.pl.

Celebrytka, która przechorowała COVID-19 przyznała, że niedługo po zarażeniu wróciła do pełni sił. Jednak jedna osoba z jej rodziny nie miała tyle szczęścia.

– Powiem wprost. Może będę żałowała, że to mówię i może moja mama będzie zła, że to mówię, ale mój dziadek zmarł na COVID-19. Zmarł kilka miesięcy temu. Umierał sam i nikt go nie trzymał za rękę. Mam ciarki, jak o tym mówię. (...) Ale widzę rozpacz mojej mamy, jej sióstr – wyznała Rozenek.

"Możesz wierzyć w co chcesz"

Gwiazda zwróciła się też do koronasceptyków, czyli osób podważających, że COVID-19 to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

– Rozumiem, że można wierzyć w różne rzeczy, tylko cały czas musimy pamiętać, że nasza fantazja i wolność kończą się tam, gdzie zaczyna się drugi człowiek. Dopóki wierzymy, że ziemia jest płaska albo zakładamy sobie foliowe czapeczki na głowę, to ok, bo nikomu nie robimy tym krzywdy. Możesz wierzyć, w co chcesz, robić co chcesz, tylko nie w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy – podkreśla Małgorzata Rozenek.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2167 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 55 osób.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce dotyczą województw: mazowieckiego (270), śląskiego (270), wielkopolskiego (255), dolnośląskiego (236), łódzkiego (161), pomorskiego (158), małopolskiego (147), lubelskiego (132), kujawsko-pomorskiego (108), zachodniopomorskiego (73), opolskiego (67), podkarpackiego (65), podlaskiego (60), lubuskiego (58), świętokrzyskiego (40), warmińsko-mazurskiego (31).

Czytaj też:

Koronawirus w polskiej ekipie na Eurowizji. Brzozowski zabrał głos