Premier rusza w Polskę. Będzie promował Polski Ład

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program, który ma być impulsem rozwojowym po pandemii. Wśród licznych propozycji znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Teraz rządzący chcą przekonać Polaków, że Polski Ład to propozycja korzystna, którą warto realizować i popierać.

Objazd po kraju

Premier chce przekonywać Polaków podczas osobistych spotkań. Dlatego już w poniedziałek Morawiecki rusza w objazd po kraju.

"Ryki, Lublin, Stalowa Wola i Rzeszów – to niektóre z przystanków na trasie busa, którym będzie jechał premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiadają współpracownicy premiera, będzie to bardzo intensywny dzień, który rozpocznie konferencja prasowa przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie, a zakończą wieczorne spotkania w Rzeszowie" – informuje portal Interia.

Dalej serwis podaje: Szef rządu ma mówić o tym, co już udało się zrobić, a także o nowych propozycjach z Polskiego Ładu. W planie jest m.in. spotkanie z Ewą Leniart, kandydatką na prezydenta Rzeszowa.

Będą debaty tematyczne

To jednak nie wszystko. Promocji Polskiego Ładu mają towarzyszyć debaty tematyczne. Na piątek 21 maja zaplanowano pierwszą z debat dot. Polskiego Ładu – o zdrowiu.

Jednocześnie w mediach trwa kampania dotycząca 770 mld zł z UE dla Polski. Konferencje i spotkania mają organizować w swoich okręgach także parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy – opisuje Interia.

