Jest kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem dla 16 i 17-latków

Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że od poniedziałku rusza rejestracja na szczepienia dla 16 i 17-latków.

Ministerstwo Zdrowia przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych, że już w niedzielę 16 i 17-latkowie mogą wspólnie z rodzicami wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19.

Do wpisu na oficjalnym koncie Ministersta Zdrowia na Twitterze załączono kwestionariusz do pobrania. Dostępny jest także na rządowej stronie gov.pl.

twitter

"Dziś udostępniamy kwestionariusz dla 16 i 17-latków, a od jutra będzie można zarejestrować się na szczepienie" – przypomniał w kolejnym wpisie na Twitterze minister zdrowia.

Szczepienie nastolatków. Jakie są wymogi?

Ministerstwo Zdrowia zachęca do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna ustawowego. Wersja kwestionariusza dla osób niepełnoletnich zawiera uzupełnienie o taką zgodę. Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego formularza ze sobą, wypełni go w punkcie szczepień, ale wówczas osoba niepełnoletnia musi przyjść z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na szczepienie.

E-skierowanie na szczepienie otrzymują osoby niepełnoletnie, które ukończą 16 lat w 2021 roku i starsze. Jak zapowiedział resort zdrowia e-skierowania są wystawiane po fakcie ukończenia 16 lat, w odstępach tygodniowych.

Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.