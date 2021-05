Dworczyk: Przekroczyliśmy liczbę 2 mln szczepień wykonanych w ostatnich 7 dniach

"Zamykamy kolejny tydzień Narodowego Programu Szczepień. Przekroczyliśmy liczbę 2 mln wykonanych szczepień w ostatnich 7 dniach. W tym tygodniu padł także kolejny rekord dobowy – 434 tys. wykonanych szczepień. Cieszy tendencja wzrostowa, przed nami Ostatnia prosta" – napisał na Twitterze Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie zainaugurował kampanię "Ostatnia prosta", która ma zachęcić do szczepień przeciw COVID-19. Podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk podkreślał, że "Ostatnia prosta" to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna.

Zachęcając do szczepień, szef rządu mówił, że mogą one dopomóc w tym, by epidemia szybciej się skończyła. – Żeby już to lato było normalne, a jesień żeby również była powrotem do normalności; żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. Jest to w zasięgu naszej ręki – przekonywał.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 2167 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 55 osób.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce dotyczą województw: mazowieckiego (270), śląskiego (270), wielkopolskiego (255), dolnośląskiego (236), łódzkiego (161), pomorskiego (158), małopolskiego (147), lubelskiego (132), kujawsko-pomorskiego (108), zachodniopomorskiego (73), opolskiego (67), podkarpackiego (65), podlaskiego (60), lubuskiego (58), świętokrzyskiego (40), warmińsko-mazurskiego (31).

Resort zdrowia informuje, że 36 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.